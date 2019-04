Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan se bucura din plin de perioada de maternitate și abia așteptata sa iși stranga in brațe bebelușul. Vedeta nu renunța la proiectele sale și este foarte activa, chiar daca mai are doar doua luni pana cand va deveni mamica pentru prima oara.

- Flavia Mihașan se pregatește pentru venirea pe lume a baiețelul sau și radiaza de fericire. Vedeta a postat o fotografie pe internet care pare „rupta” dintr-o revista! Burtica de gravida o face sa straluceasca mai mult ca niciodata, asta e clar!

- Andreea Mantea a oferit prima declarație și a vorbit despre burtica ei, dupa ce presa a speculat ca ar fi insarcinata pentru a doua oara. In emisiunea „Puterea dragostei”, ediție difuzata pe 27 martie, Andreea, prezentatoarea show-ului, a aparut imbracata intr-o rochie larga, iar imaginile cu burtica…

- Imaginile cu apele involburate care spulbera pur și simplu un pod uriaș de beton in Noua Zeelanda au facut inconjurul lumii. Filmarea a fost realizata, marți, in timpul unei furtuni care a determinat o creștere foarte mare a unui rau din apropierea orașului Franz Josef. Din inregistrarea video se poate…

- De saptamana trecuta au inceput sa se dea biletele de tren gratuite pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Vaslui, se arata intr-un anunt pe pagina de facebook. Cum era de asteptat oamenii au mare nevoie de aceste bilete de tren/microbuz si au sunat in disperare pana au aflat ca se elibereaza…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…

- De cand muzica trap a luat amploare in Romania, s-a nascut fenomenul „abi talent”. La numai 18 ani, „abi” a reușit, in doar jumatate de an, sa aiba toți fanii la picioare, atat in cluburile de fițe, acolo unde a ajuns sa concerteze, dar și pe rețelele de socializare, unde a adunat peste 300.000 de urmaritori…