Gabriela Cristea și-a surprins placut fanii in aceasta seara, cand a prezentat o noua ediție a emisiunii pe care o modereaza la Antena Stars. Insarcinata in al doilea trimestru, prezentatoarea a imbracat o rochie cu o croiala sexy. Citește și: Momente dramatice in emisiunea prezentata de Gabriela Cristea: „A murit in baie, asfixiata cu fum […] The post Ce mare i-a crescut burtica de gravida! Gabriela Cristea, apariție sexy in emisiunea pe care o prezinta appeared first on Cancan.ro .