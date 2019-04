Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a vorbit cu prezentatoarea de televiziune Alessandra Stoicescu pentru a lamuri daca i-a fost propus un loc pe lista PSD la alegerile europarlamentare și l-a refuzat ori informațiile care au circulat pe rețelele de socializare, preluate apoi de o parte a presei, au fost doar niște speculații. …

- Astazi este ultima zi in care Simona Gherghe va prezenta „Acces Direct”, inainte de a deveni mama pentru a doua oara. Prezentatoarea tv va intra in concediu de maternitate, iar o alta blonda ii va lua locul la carma emisiunii. Simona Gherghe a vrut sa pastreze misterul in privința identitații noii prezentatoare,…

- Lavinia Pirva este in al doilea trimestru de sarcina, iar totul decurge cum nu se poate mai bine. Sotia lui Stefan Banica Jr. are mare grija de burtica si deja incepe sa devina o mamica grijulie.

- Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a marturisit ca și-ar fi dorit sa aiba o cu totul alta meserie. Pe vremea cand era copil, aceasta iși dorea sa devina medic. Alina Pușcaș a dezvaluit ca obișnuiește sa se uite pe radiografiile pe care le primește partenerul ei de viața, medicul stomatolog Mihai…

- Filosoful Mihai Sora indeamna din nou la proteste, care „niciodata nu au fost mai necesare”, spunand ca nici disperarea, nici lehamitea si nici sila nu sunt constructive. El avertizeaza ca „o dictatura nu apare ca o zana imbujorata, batand diafan in geam – toc-toc”, iar „daca nu ne adunam cat mai repede…

- Gabriela Cristea este o mamica tare grijulie, care nu rateaza ocazia de a petrece timpul in compania micuței Victoria. De asemenea, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” iși arata dragostea și fața de bebelușa din burtica, iar astazi, in platoul emisiunii sale, a facut un gest superb…

- Avertisment de ultima ora! Procurorul DIICOT Felician Voicu avertizeaza ca, Romania risca sa se transforme din țara de tranzit pentru cartelurile internationale, in tara producatoare de droguri.