Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Bucur (41 de ani) si sotia sa, Dana Nalbaru (41 de ani), au adoptat o fetita pe nume India Roxana anul trecut. Actorul a oferit detalii despre cum a decurs procesul de adopție a fiicei sale. Dragoș Bucur a vorbit și despre discriminarea care exista in Romania. Fiica lor este de etnie roma, iar…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea și secretarul de stat, Raed Arafat, suțin miercuri, 29 august, de la ora 16.30 o conferința de presa in care anunța ultimele masuri luate in privința epidemiei de pesta porcina. Participa și șeful DSVSA. Principalele declarații: Romania și tarile din jur se lupta cu…

- Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, a lipsit de la nunta fiului ei care a avut loc duminica, la Palatul Snagov. Valentin a oferit primele explicații despre absența atipica a propriei mame de la evenimentul la care au fost prezenți aproximativ 700 de invitați. Valentin Ștefan Dragnea…

- UNTOLD este cel mai mare festival de muzica din Romania, care se desfașoara din vara lui 2015 in Cluj. Iar pe langa turiștii din Europa, dar și din țara noastra, anul acesta și-a facut apariția și Emil Boc cu fiica de mana, la UNTOLD. (Promotiile zilei la monitoare) Emil Boc și-a facut apariția la UNTOLD…

- Simona Halep a petrecut cateva zile in Romania, dupa care s-a dus intr-un loc exotic, de vis, pentru a se relaxa, pana sa inceapa pregatirea pentru turneele din SUA. Pe contul personal de Instagram, liderul WTA a postat și cateva fotografii din paradisul unde și-a reincarcat bateriile sportiva noastra.…