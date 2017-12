Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua zi de Craciun se sarbatoreste Soborul Maicii Domnului. Obiceiurile pentru a doua zi de Craciun spun ca in aceasta zi, nasii trebuie sa isi viziteze finii. Cei care uita de finii lor, nu vor avea parte de tot ce isi doresc. E o zi in care rudele indepartate si cele prin alianta trebuie…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- Președintele Klaus Iohannis a lipsit de la slujba de Craciun! Președintele nu a mers cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba, așa cum obișnuia. Sunt voci care spun ca președintele nici nu ar fi in Sibiu. Totuși, Iohannis a anunțat ca va face sarbatorile de iarna la Sibiu și București.In plus,…

- Cu totii asteptam perioada sarbatorilor de la finele lunii decembrie când, pe lânga cadouri, avem un alt motiv de a ne strânge împreuna: masa de Craciun. 2017 ne gaseste asezati în fata unui meniu variat, însa putini stiu ca si "pe vremuri" românii…

- Un jurnal de bal din anul 1937, descoperit de catre lingvistul Ion Coja, precizeaza ce puneau boierii si burghezii romani pe masa cu ocazia Craciunului și care erau obiceiurile vremurilor respective. In 1937, oamenii sarbatoreau Nasterea Domnului prin mese festive, unde erau invitati apropiatii si oamenii…

- Bucataria ta s-a transformat intr-un adevarat dezastru dupa ce ai framantat cozonacii si pregatit sarmalele de Craciun? Nu te intrista pentru ca poti apela la cateva trucuri care te vor ajuta sa faci bucataria „bec” intr-un timp record.

- Patru persoane, au fost ranite sambata, pe Drumul National 1, intre Cristian si Saliste, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, potrivit politiei. Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Majoritatea romanilor prefera si in acest an sa isi petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numarul celor care aleg sa plece intr-o vacanta in perioada Sarbatorilor de iarna este in crestere, au precizat pentru…

- Ea le-a transmis un mesaj de incurajare parintilor micutilor cu autism, sindrom Down si alte dizabilitati, care beneficiaza de serviciile de terapie de la Fundatia UCOS."Sunteti demni de toata lauda, sunteti mult mai deosebiti si mai speciali decat orice alt parinte. Va multumim ca ne dati…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit miercuri cu cadouri, pregatite impreuna cu liceenii de la Colegiul 'Gheorghe Lazar' a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor cu autism de la centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din Sibiu. Ea le-a…

- Membrii unei familii din orașul Amara, in total noua persoane, se afla sub monitorizare medicala la domiciliu dupa ce au mancat carne infestata cu Trichineloza. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Ialomița susțin faptul ca oamenii au mancat carnea inainte sa primeasca rezultatele analizelor…

- Salariatii ar fi trebuit sa incaseze lichidarea pe data de 15 decembrie, dar conducerea societatii le-a transmis ca nu sunt suficienti bani, oferind varianta sa le achite doar 50% din sumele cuvenite, potrivit liderului de sindicat din Transurb, George Preda. In lipsa certitudinii ca oamenii isi…

- Intrucat șoferul nu a putut prezenta documente legale de proveniența pentru marfa transportata, a fost amendat contravențional cu 2.000 de lei. Cetina a fost confiscata și lasata in custodia Ocolului Silvic. Dar asta nu e tot! Oamenii legii spun ca vor fi cu ochii pe brazii de Craciun, taierea,…

- Cele doua sute de persoane au iesit in fata PSD Sibiu pentru cea de-a opta zi consecutiva au adus exemplare din Codul Penal si Codul de Procedura Penala. De asemenea, ei au adus Constitutia sau coli pe care au scris pasaje din Constitutie. Sibienii care au participat la flashmob nu…

- Cu ceva timp in urma am asistat cu toții la un spectacol de prost gust, care mie, personal, mi –a lasat un gust amar. E vorba de instalarea bradului in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Doamne, ce vanzoleala! Ba vine bradul din Ucraina cu trenul. Ba nu mai vine cu trenul. Ba il aduce, ba intarzie.…

- Ignatul, un moment plin de obiceiuri și superstiții, are loc in fiecare an la 20 decembrie. Tradiția neaoșa a Ignatului se trage din vremuri stravechi, dinaintea creștinatații. Se spune ca, pe atunci, la finele anului, se faceau sacrificari in numele divinitaților. Oamenii au observat ca, in preajma…

- 14 autoturisme in care se aflau turisti care doreau sa ajunga la Cota 1400 din Sinaia au ramas blocate la mijlocul drumului din cauza zapezii. Oamenii au cerut ajutor autoritatilor, iar Primaria din Sinaia a decis sa trimita un utliaj pentru a deszapezi drumul spre partiile de la 1400.

- Manifestantii s-au adunat la ora 10.00 in fata sediului PSD de pe pietonala Stefan cel Mare, cu pancarte pe care au scris "Ne-am saturat sa vapazim", "Nu ne reprezentati" si "Jos copitele de pe Justitie". De asemenea, oamenii au foi cu citate din discursurile Regelui Mihai. La ora 12.00,…

- Protestatarii s-au strans in fata sediului PSD Sibiu la ora pranzului, ca de obicei, pentru al saselea flashmob pentru apararea Justitiei. Intrucat protestul a avut loc in ziua inmormantarii Regelui Mihai, organizatorii au facut apel la protestatari sa aduca citate din discursurile Regelui…

- De Sarbatori, aeroportul devine neincapator pentru romani, și nu din pricina numarului de calatori, ci de...volumul și conținutul bagajelor acestora, scrie stirileprotv.ro. Astfel, in speranta ca ai lor, cei care traiesc de ani buni peste hotare, vor avea gustul de acasa, pe masa de Craciun.…

- Filarmonica „Paul Constantinescu”, in parteneriat cu Primaria Ploiesti, organizeaza maine, 17 decembrie, la ora 17.00, la Sala Coloanelor a Palatului Culturii, „Balul Filarmonicii” – editia I, eveniment prilejuit de sarbatorirea a 65 de ani de la sustinerea primului concert simfonic pe scena acestei…

- Targul de Craciun de pe strada 31 august din Capitala este mai ceva decat o poveste. Zeci de culori multicolore au impanzit oraselul de basm.Zeci de oameni s-au adunat pentru a admira frumusețea Targului, iar copiii sunt pur și simplu incantați de ceea ce se petrece.

- Un protest inedit are loc, la aceasta ora, in fața sediului central al PSD. Maniera de a protesta e una fara precedent in capitala. Un „protest tacut” a inceput in Bucuresti in fata sediului central al PSD, din Soseaua Kiseleff, pe modelul celui de la Sibiu.Un protest mut a inceput, luni,…

- "Legea e pentru toți, nu pentru hoți" și "Nu vrem sa fim o nație de hoți", sunt cateva din scandarile care se scandeaza in fața Parlamentului, scrie hotnews.ro. Luni, primul proiect discutat - modificarea Statutului magistraților (Legea 303/2004) - a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților…

- Veganii au ieșit in strada cu maști de porc pe fața și cu laptopuri cu imagini șocante din fabrici, ca sa ii convinga pe romani sa se lase de produse animale. Cu o saptamana pana la Ignat, e aproape imposibil sa te gandești ca ar putea cineva renunța la tradiționala pomana a porcului. Sau care roman…

- Nu mai puțin de 496 de mineri de la minele de huila din Lonea și Lupeni au fost concediați colectiv, ca urmare a programului de disponibilizari al Complexului Energetic Hunedoara (CEH). Oamenii disponibilizați vor primi salarii compensatorii și venituri de completare, a explicat președintele Sindicatului…

- Folosind instrumentele seismice plasate pe fundul oceanului, oamenii de știința au reușit sa capteze și sa inregistreze un sunet misterios, scrie efemeride.ro. Acesta provine de undeva din centrul planetei și ridica numeroase semne de intrebare cu privire la originea sa. Citeste si Apocalipsa…

- Lavinia Pirva a oferit amanunte in plus dupa ce s-a aflat ca s-a casatorit cu Ștefan Banica Junior. Ea a vorbit despre nunta lor. Cantareața Lavinia Pirva s-a casatorit de curand, in mare secret, cu artistul Ștefan Banica Junior , cel cu care traiește o poveste de dragoste de mai mulți ani. Lavinia…

- Peste o mie de persoane au protestat, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse Legilor Justitiei. Oamenii au iesit in strada la ora 17.00, in timp ce plenul Camerei Deputatilor dezbatea si vota, pe articole, legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul…

- E aglomerație pe drumul național 73, unde s-a format o coada de 20 de kilometri intre Rucar și Bran. Se circula bara la bara și pe DN1, intre Predeal și Busteni și intre Sinaia și Comarnic. Mii de romani se intorc din minivacanța de 1 decembrie , motiv pentru care s-au format cozi de mașini, in statiunile…

- „Parlamentarii si consilierii USR din Bucuresti vor protesta in strada impotriva abuzului puterii PSD care elibereaza Piata Victoriei, prin violenta, pentru a face loc targului Gabrielei Firea. Si Ion Iliescu a eliberat Piata Universitatii, tot prin violenta, in 1990. PSD-ul de azi foloseste Jandarmeria…

- Peste 50.000 de clujeni au ieșit în Piața Unirii și Piața Avram Iancu în seara zilei de 1 Decembrie, pentru a vedea artificiile, concertele și a participa la Târgul de Craciun. Conform organizatorilor a fost depașita cifra de 50.000 de spectatori.…

- Peste 150.000 de turisti sunt asteptati sa isi petreaca minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie in tara, cele mai cautate locuri fiind statiunile montane si cele balneoclimaterice, dar si turismul rural, unde aproape toate locurile de cazare sunt ocupate, spun consultantii si jucatorii…

- Marea Britanie se pregateste sa introduca automate care vor furniza gratuit mancare oamenilor fara adapost. Primul astfel de dispozitiv urmeaza sa fie instalat de Craciun la Nottingham, scrie publicatia „Nottingham Post“.

- In paralel, o comisie speciala continua cercetarea, din punct de vedere stiintific si teologic, a vietii, activitatii si scrierilor lui Arsenie Boca, concluziile acesteia urmand sa fie inaintate Sfantului Sinod, singurul care poate lua o decizie in ceea ce priveste o posibila canonizare a parintelui. "Membrii…

- Intervenție bizara intr-un oraș din China. O tanara in varsta de 20 a ramas blocata intr-o gura de canal, dupa ce a mers cu ochii in telefonul mobil. Tanara din China a aflat pe pielea ei ce inseamna sa mergi cu ochii in ecranul telefonului mobil. Așa a ajuns sa calce chiar pe capacul unei guri de canal,…

- Potrivit sursei citate, pe Autostrada A3, a aparut fenomenul de ceata densa. Astfel, oamenii legii recomanda soferilor care se deplaseaza pe acest tronson de drum „sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile…

- Automatul va avea sandwichuri, fructe proaspete, sosete si nu numai care vor fi gratuite pentru oamenii stratii. Acesta va fi primul distributor automatic gratuit creat special pentru oamenii nevoiasi.

- Peste 10.000 de persoane au manifestat initial pasnic in apropierea ambasadei Statelor Unite de la Atena, tara pe care unii greci o acuza ca a sustinut dictatura militara vreme de sapte ani. Aproximativ 5.000 de politisti au fost dislocati pe strazile din centrul capitalei elene. Sute de…

- Peste 10.000 de oameni au fost, vineri seara, in Piata Mare din Sibiu, unde s-a deschis editia din acest an a Targului de Craciun. Toate cladirile au in prim plan o proiectie grandioasa ce transforma centrul orasului intr-o veritabila padure de brazi acoperita de ninsoare.

- In vremurile copilariei noastre, eram obisnuiti ca in fiecare an de Craciun sa simtim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput [...] citește mai mult Post-ul Cați brazi sunt…

- Bogdan Chitic Seria de patru victorii consecutive a baschetbaliștilor de la CSM Ploiești a fost oprita, in mod surprizator, luni seara, la Brașov, pe terenul ultimei clasate. Sub Tampa, in sala de sport a Colegiului Național de Informatica “Grigore Moisil”, jucatorii pregatiți de Catalin Burlacu și…

- Azi e ziua de naștere a Regelui Mihai. Majestarea Sa, Regele Mihai, implinește 96 de ani . El se afla in continuare sub supravegherea medicilor și continua tratamentul prescris din ultimele luni. Principesa Margareta, ii va fi alaturi de ziua sa de naștere. „Principesa Maria se afla in Elveția, pentru…

- O șoferița care conducea cu viteza un autoturism pe DN 1, in zona stațiunii Sinaia, județul Prahova, a scapat ca prin minune doar cu o sperietura, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in gol peste 20 de metri, ajungand in curtea unui localnic. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Ferdinand,…

- Cadouri traditionale? Uita de ele! O noua tendinta isi face aparitia pe piata cadourilor din Romania, incurajand alegerea de experiente. Demersul apartine Complice.ro, un business de cadouri experientiale, iar recomandarile incep de la experiente care stimuleaza adrenalina, simtul vizual si olfactiv,…

- Mai multi actori tineri la Targu Jiu si un buget mai mare. Acestea sunt doua dintre obiectivele pe care si le-a trasat actorul Cosmin Brehuta care a castigat postul de manager al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Tâ...

- Clujenii din Manaștur și Maraști, din doua zone extrem de aglomerate, sunt chemați sa discute despre soluțiile pentru rezolvarea problemelor de trafic. Oamenii vor putea discuta despre problemele lor și apoi vor putea testa vreme de șase luni idei pentru reorganizarea…

- Un consilier local din comuna Sadu, judetul Sibiu, a propus ca politistii sa anunte mai intai la Primarie cand vin sa faca razii in comuna, ca oamenii sa se poata feri. „Noi ii platim, si ei ne amendeaza? Cum adica?“, s-a revoltat consilierul.