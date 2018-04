Stiri pe aceeasi tema

- Rosii Rosiile sunt bogate in licopen, vitamina C, vitamina A. O singura rosie ofera 20% din doza zilnica recomandata de vitamina A. Pepene galben Poti ajunge pana la 120% doza zilnica recomandata din vitamina A, consumand pepene galben. In plus, pepenele galben ajuta la eliminarea…

- Nu demult, dom Mircea de la partidul cu interesul național, fost UNPR, actualmente varza, și-ar fi manifestat intenția de a sari in alta corabie, pentru ca a lui e plina de apa și n-are nici carmaci. Care corabie? In a lui Vosganian. Și nu singur, ci cu toți primareții aleși, ca sa se sparie dom Maricel…

- Mijlocasul Dennis Man a declarat, marti seara, ca este fericit ca a reusit sa debuteze la echipa nationala a Romaniei, in meciul cu Suedia, si spera ca pe viitor sa fie convocat din nou. "Este o seara minunata, sunt fericit ca am reusit sa debutez, sper ca pe viitor sa joc tot mai bine si sa fiu…

- Directia de Servicii Sociale din Primaria Brasov a anuntat prelungirea perioadei de distribuire a pachetului cu alimente „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorilor Pascale din 2018 si in luna aprilie, dupa ce initial data limita era 31 martie. Potrivit reprezentantilor DSS Brasov, decizia a…

- Zilele friguroase de iarna se indeparteaza, lasand loc razelor de soare primavaratice. Temperatura mai placuta și verdele crud al naturii sunt o sursa de energie inepuizabila. Nu trece cu vederea schimbarile de afara. Mai degraba considera venirea primaverii o oportunitate de a aduce schimbari in stilul…

- Andi Moisescu, moment emoționant la Romanii au talent, in cea de-a șasea ediție, vineri 23 martie. Speranțe mari i-au dus prin lume, dar visul i-a adus acasa. Acum, imaginația e libera sa prinda viața! Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului Vineri, de la 20:30, vom spune plini de mandrie…

- Mierea este unul dintre cele mai controversate alimente atunci cand vine vorba de alimentația de post. Daca unii considera ca mierea poate fi consumata in perioadele de abstinența culinara, ei bine, iata ca exista și pareri care argumenteaza contrariul. Mierea este unul dintre cele mai sanatoase și…

- In fiecare zi citim despre noi oameni care au fost diagnosticati ca suferind de diferite forme de cancer sau ca au decedat din aceasta cauza. In SUA, aproape 1,5 milioane de cazuri se asteapta sa fie diagnosticate anual in vreme ce 559,650 de oameni se preconizeaza ca vor muri in acest an, potrivit…

- Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator, scrie ciao.ro. Otilia Bilionera este multumita ca medicii i-au salvat viata pe moment, dar si ovarele. Aceasta a recunoscut ca, dupa operatie, a intrat in depresie. Ba mai mult, din vara si pana in prezent, cantareata a fost sub tratament…

- Te mai poate interesa Dieta Rina. Citeste totul despre dieta de 90 de zile aici. Iata 15 alimente si bauturi care pot produce cancer 1. Toata mancarea arsa (fripta sau prajita prea mult) care poate crea agenti cancerigeni. Chiar si painea prajita intra in aceasta categorie. 2.…

- La 102 ani, Emil Ghibu face sport in fiecare dimineața, apoi ia micul dejun și bea un pahar de țuica. Așa se ține sanatos și in putere cel mai varstnic sibian, nepotul lui Onisifor Ghibu, unul dintre luptatorii pentru drepturile și unitatea poporului roman și participant la realizarea Marii Uniri din…

- Pentru cei care sufera de gastrita exista un remediu naturist care poate ajuta la ameliorarea bolii. Lichiorul de caise, caci despre el este vorba, reprezinta o alternativa extrem de simpla prin care fiecare suferind isi poate imbunatatii starea de sanatate.

- “Copacul cu haine”, in Parcul Rozelor din Timișoara. Timișorenii sunt așteptați, la sfarșitul lunii martie, sa aduca jucarii, haine, incalțaminte, rechizite și alimente neperisabile pentru familiile nevoiașe din Orțișoara și din zona Timișoarei. Acțiunea intitulata „Copacul cu haine” va avea loc sambata,…

- Aceasta leguma este o sursa naturala de fibre si de proteine, avand un indice glicemic scazut. Este bogata in fier, un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor. Pentru ca are foarte putina grasime si colesterol deloc, fasolea este foarte indicata in regimul diabeticilor. O portie…

- Capșunile Bogate in vitamina C, capșunile sunt cunoscute pentru proprietațile antibacteriene și antiinflamatorii, iar cantitatea mare de fibre prezente in fructe poate combate constipația intr-un mod natural. Mananca zilnic trei-patru capșuni. Iaurtul Chiar daca produsele lactate sunt cunoscute…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Moment uluitor prezentat intr-un clip unde un barbat vaneaza crocodili si ii gateste. Fara sa aiba vreun fel de frica, barbatul ''se arunca'' in aventura vietii sale si isi prinde prada care va deveni cina sa.

- De multe ori, lucrurile spuse din suflet, bazate pe experienta si trairile unui parinte pot fi mai valoroase decat sfaturile specialistilor. Pentru ca vin din inima, pentru ca vin de la cineva "ca tine". Cineva care, ca si tine, a cautat, a citit, s-a inspirat, si a facut ce a crezut el ca e mai…

- Unele dintre cele mai populare mancaruri si bauturi din lume au fost inventate din greseala. Nu a fost niciun bucatar care sa se straduiasca sa le creeze, nu a muncit nimeni zi si noapte ca sa vina cu ideea, scrie realitatea.net.BereaBerea a fost inventata acum 12.

- Echipa Primariei Candești in aceste zile destul de capricioase , cu viscol, ninsoare și ger naprasnic, va ajunge la 20 de gospodarii aflate in zone greu accesibile din localitate, unde locuiesc batrani. Edilii vor fi insoțiti de cei de la SVSU Candești, medici de familie și le vor oferi…

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Adesea, incercand sa ne menținem silueta, facem greșeli majore, punandu-ne in pericol nu numai silueta, ci și sanatatea, scrie realitatea.net.Iata 3 alimente pe care un nutriționist nu le-ar manca sub nicio forma:1.

- Persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberarea si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). O directiva europeana din 2016 a…

- Poate ca la asta nu v-ati fi asteptat, insa exista cateva zodii cu care nu trebuie sa te pui deloc! Nu doar ca iti vor devora sufletul, bucata cu bucata, dar te vor termina si psihic. Citeste materialul de mai jos pentru a afla care sunt zodiile care sunt sotii foarte „active”.

- Ce este mai frumos decat sa fii alaturi de semenii aflati in situatii dificile. Primaria comunei Razvad in baza unui parteneriat incheiat cu OMV Petrom, a reusit sa aduca un strop de bucurie in sufletul a 53 de copii din Razvad. Toti cei 53 de copii au primit pachete consistente cu alimente, imbracaminte,…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. BNR a revizuit in creștere inflația prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului…

- Primul numar 1 ATP din istorie marturiseste ca victoria nu este una totala, insa se bucura ca va avea din nou acces la competitiile de tenis. "Sunt bucuros sa va anunt ca am obtinut o victorie importanta, chiar daca nu totala, prin modul in care a fost solutionat apelul pe care l-am formulat impotriva…

- Au mai ramas doar cinci zile pana la marea premiera a celui mai dur reality show, Asia Express, care va tine telespectatorii Antena 1 cu sufletul la gura incepand cu 12 februarie, de la ora 20:00. ,,Experienta vietii” pentru cele sapte echipe de vedete participante a insemnat un pariu cu ei insisi,…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.Citeste…

- Derulat in acest weekend la Central Plaza, Targul de Nunți aduce o noua oportunitate celor care in acest an iși unesc destinele. Sa nu uitam ca, mai ales femeile s-au visat macar odata in viața mirese. Iar cand nunta bate la ușa trebuie sa faca toate eforturile pentru ca totul sa iasa perfect. Pentru…

- Arsurile la stomac sunt incomode și provoaca o stare de discomfort pe parcursul intregii zile. Aceasta afecțiune este una dintre cele mai comune probleme digestive, care, spre bucuria noastra, poate fi prevenita și combatuta cu o alimentație echilibrata, scrie realitatea.net.

- Intr-un document publicat recent de Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) s-au pus in lumina detalii incredibile cu privire la medicamentele homeopatice. Desi foarte cunoscute, acestea ascund detalii incredibile.

- Din clasa scoicilor cu cochilie fac parte, scoicile Saint-Jacques, midiile și stridiile. Acestea se pot consuma crude sau fierte. Exista cateva reguli care te ajuta sa le mananci corect, fie ca ești la o masa de protocol sau acasa. Iata cum se mananca scoicile. Scoicile sunt de apa dulce sau marine.…

- Arsurile la stomac sunt incomode si provoaca o stare de discomfort pe parcursul intregii zile. Aceasta afectiune este una dintre cele mai comune probleme digestive, care, spre bucuria noastra, poate fi prevenita si combatuta cu o alimentatie echilibrata.

- Roger Federer, in varsta de 36 de ani, a fost coplesit de emotii dupa cucerirea celui de-al 20-lea titlu major al carierei si a spus ca aceasta realizare este un alt vis pe care si l-a indeplinit.

- Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi și alimente sanatoase. Pe linga stilul de viața activ și lipsa exceselor de orice fel, o dieta bazata pe alimente sanatoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la pastrarea tonusului bun și la menținerea sanatații fizice și psihice. Iata o lista…

- Pentru al doilea an consecutiv, Sanofi Romania și Crucea Roșie Romana și-au unit eforturile și in luna decembrie au dezvoltat un proiect de implicare sociala prin intermediul caruia aproximativ 1.500 de copii și persoane varstnice, din 13 județe, au primit sprijin material semnificativ. Suplimentar…

- Se pare ca exista doua tipuri de insomnii comune: acuta și cronica. Insomnia acuta este scurta și este combatuta fara tratament. In schimb, insomnia cronica persista o perioada mai lunga, și este cauzata de adormitul la ore tarzii din noapte sau de diverse afecțiuni. Daca și tu te numeri printre…

- Adolescentii care se uita prea mult la reclamele pentru alimente nesanatoase de tipul junk food ar putea consuma sute de pungi de chipsuri, ciocolate si bauturi carbogazoase in plus, in fiecare an, in comparatie cu cei care nu privesc reclame, spune un nou studiu preluat de Press Association.…

- Drganea: Nu m-am gandit sa demisionez Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Liviu Dragnea: Nu cred ca presedintele este fericit, dar cred ca va respecta Constitutia…

- Uneori, bebelusii mananca prea mult lapte praf, alteori – prea putin. In general, micutii mananca atunci cand le este foame si se opresc in clipa in care se satura. Dar copiii hraniti cu lapte praf tind sa fie mai grasuti decat cei alaptati natural, iar apetitul variaza de la un bebelus la altul,…

- Turmericul este un condiment stravechi, ce provine din radacina plantei curcuma longa. Desi intalnit mai ales in arta culinara, cunoscut pentru aroma sa iute si usor amaruie si folosit mai ales in curry, turmericul este folosit de peste 4000 de ani c

- Dupa antrenamentul fizic, organismul nostru are nevoie de substante nutritive esentiale pentru cresterea nivelului de energie. Asadar, alimentatia trebuie sa fie in special pe baza de carbohidrati si proteine, astfel incat sa obtinem rezultatele dorite.

- Ideea conform careia consumul de zahar ar putea fi factorul declansator al epidemiei de obezitate si diabet ce are loc la nivel mondial a intrat din nou in atentia specialistilor din domeniul sanatatii publice. Sunt necesare eforturi suplimentare – altele decat descurajarea consumului de alimente ce…

- Daca vrei sa-ți menții greutatea și sa nu te ingrași nu e nevoie sa ții o dieta aspra sau sa te privezi de anumite alimente, ci trebuie sa pui in practica sfaturile date de specialiști in nutriție. Daca te intrebi: ”cum sa mananc fara sa ma ingraș”, vei gasi raspunsul in urmatoarele 10 trucuri: Hidrateaza-te…

- Poti face o multime de lucruri pentru a pastra sanatatea prostatei si pentru a preveni cancerul de prostata. Acestea sunt unele dintre cele mai eficiente strategii: 1. Mananca cateva nuci de brazilia in fiecare zi Aceste nuci sunt bogate in seleniu, un mineral protectiv. Intr-un studiu desfasurat pe…

- Portarul echipei FCSB, Florin Nita, a declarat duminica seara ca nu vrea sa plece de la echipa bucuresteana si este foarte fericit ca face parte din aceasta. Nita crede ca lupta pentru titlu va fi stransa. "Nu vreau sa spun ca noi suntem favoriti, ii lasam pe altii, noi suntem outsideri", a afirmat…

- Chiar daca nu poti renunta la fumat, un obicei destul de daunator, incearca macar sa iti mentii sanatatea printr-o dieta echilibrata. Afla care sunt cele mai bune alimente pentru tine!