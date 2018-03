Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Koves i a fost audiata in secret in dosarul Black Cube. Informatia a fost oferita de catre reprezentantii publicatiei www.mediafax.ro. Se pare ca aceasta nu este singura persoana ce a fost audiata. In acest dosar au mai fost audiatsi Eduard Helving, seful SRI si Florin Coldea. Se pare…

- Este una dintre regalitațile care știu cum sa se imbrace. Alaturi de Regina Letizia a Spaniei, Regina Rania a Iordaniei, Prințesa Victoria a Suediei, Ducesa de Cambridge și Meghan Markle, viitoarea soție a Prințului Harry, Regina Mathilde a Belgiei, este un etalon de stil. Regalitațile Belgiene sunt…

- Mai este doar o luna și cateva zile pana cand Ducesa de Cambridge il va aduce pe lume pe cel de-al treilea copil al sau și al Prințului William. In timpul celei de-a treia sarcini, Kate Middleton a fost foarte activa in ceea ce privește indatoririle regale și, daca la inceput a luat o pauza de la munca…

- La numai 13 ani, Kate Middleton a jucat intr-o piesa de teatru, iar filmuletul a devenit viral pe Internet. Ducesa de Cambridge apare alaturi de o ghicitoare care ii prezice ca se va casatori cu un...

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…

- Kate Middleton a incalcat protocolul regal, fapt care a infuriat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ducesa de Cambridge și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina. Deși…

- Kate Middleton continua sa încalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit înca o data sa o înfurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mâna dreapta.

- Este una dintre cele mai apreciate femei din Casele Regale din lume și, insarcinata in opt luni cu cel de-al treilea copil al sau, Kate Middleton nu inceteaza sa-și surprinda admiratorii. Ducesa s-a tatuat cu henna. Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri in Sunderland, oraș in care au participat…

- Kate este insarcinata in luna a șaptea și se vede. In sensul ca ducesa de 36 de ani este ravisanta in aparițiile ei publice, așa cum s-a intamplat și azi, cand ducii de Cambridge au vizitat orașul Sunderland și au fost primiți cu entuziasm de supușii regali. Soția Prințului William a purtat culoarea…

- Adesea, incercand sa ne menținem silueta, facem greșeli majore, punandu-ne in pericol nu numai silueta, ci și sanatatea, scrie realitatea.net.Iata 3 alimente pe care un nutriționist nu le-ar manca sub nicio forma:1.

- Cea de-a 71-a ediție a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra, iar Ducesa de Cambridge și Prințul William au fost invitați de onoare la eveniment. Ca in fiecare an, Prințul William și Kate Middleton au sosit pe covorul…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele BAFTA. Alteta a purtat o rochie vaporoasa, careia i-a asortat un colier de smaralde si o geanta plic neagra. Middleton poarta de regula tinute create de designerul britanic, cunoscuta pentru rochiile de…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di.

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di. In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Prințul Charles i-a daruit…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dezvaluit noi detalii despre nunta lor care va avea loc pe 19 mai. Potrivit acestora ceremonia religioasa va avea loc la Capela St George, la castelul Windsor, la amiaza, scrie BBC News. La ora 13:00 cei doi vor calatori prin Windsor, Berkshire, intr-o caleașca. Palatul…

- Dupa ce a trecut prin momente dificile, Britney Spears a revenit la o silueta de invidiat. Tonica excelenta in care se afla se datoreaza exercitiului fizic si modului in care aceasta stie cum sa se mentina intr-o forma absolut speciala.

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- La inceputul saptamanii, Prințul William și Ducesa de Cambridge au plecat intr-un turneul regal in Țarile Scandinave, acestea fiind ultimele vizite in strainatate inainte de nașterea celui de-al treilea copil al cuplului, așteptata in luna aprilie. Dupa ce au petrecut doua zile in Suedia, la Stockholm,…

- Dupa ce a fost criticata de fani pentru aparițiile in rochii demodate și batranicioase, creații Erdem, la cele doua recepții la care a participat alaturi de William și de reprezentanții monarhiei suedeze in Stockholm, Ducesa de Cambridge și-a luat revanșa la cina organizata de Familia Regala a Norvegiei…

- Cea de-a doua zi din turneul regal in Suedia a fost una plina pentru Ducele și Ducesa de Cambridge. Regalitațile britanice au participat la mai multe activitați pe parcursul zilei, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și Prințul Daniel, iar seara s-a incheiat cu un alt dineu regal. Kate a purtat…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey.

- Ducele și Ducesa de Cambridge se afla zilele acestea într-o vizita oficiala în Suedia și Norvegia. Însarcinata cu cel de-al treilea copil, Kate Middleton este într-o forma de zile mari. Bine îmbracata, pentru a face temperaturilor negative din nord, Kate Middleton…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, si-a donat parul pentru o cauza nobila. Dupa ce s-a tuns, aceasta a transmis podoaba capilara unei asociații care se ocupa de confectionarea perucilor pentru copiii bolnavi de cancer.

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- Daca ești insarcinata și vrei sa nu iei prea multe kilograme in plus, Ducesa de Cambridge e un bun exemplu de urmat! “Rețeta” lui Kate este una foarte simpla! Middleton nu sta deloc liniștita.

- Mezina Ducilor de Cambridge și-a manifestat deja preferințele in materie de preparate culinare și putem spune ca nu ne surprinde deloc cu alegerea sa, mai ales ca știm despre princhindei ca urasc sa manance broccoli sau alte legume care sunt recomandate pentru ei. Lui Charlotte ii plac… pastele! Ducesa…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Kate Middleton a fost vazuta in repetate randuri purtand tiara Prințesei Diana, iar oamenii se așteapta sa o vada cat de curand și pe Meghan Markle cu acest accesoriu prețios. Insa conform protocolului regal, Meghan nu va purta o tiara decat din momentul in care va deveni soția Prințului Harry. Protocolul…

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Printesa Charlotte, fiica cea mica a ducelui si ducesei de Cambridge, a inceput luni gradinita, iar in fotografiile surprinse chiar de mama ei copila este absolut adorabila. Mai mult, presa straina a subliniat si asemanarea dintre micuta printesa si strabunica sa, regina Elisabeta.

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Astazi, 4 ianuarie, este prima zi de gradinița a frumoasei Prințese Charlotte. Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul de an 2018 avea sa vina cu schimbari in viața prințesei care va pași pentru prima data intr-o clasa de la gradinița. Este prima zi de gradinița a Prințesei…

- A fost comparata destul de des cu Ducesa de Cambridge, ba chiar s-a zvonit ca garderoba ei ar fi inspirata din stilul lui Kate. Mereu eleganta și silfida, Prințesa Mary este un etalon al casei regale daneze prin grația, dar și bunul gust vestimentar. Așa arata la 45 de ani Un punct forte al aparițiilor…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza regina Marii Britanii, iar acest lucru a reușit sa o infurie pe regina Elisabeta a II-a.

- Nimeni nu se aștepta ca acum, in toiul Sarbatorilor de Iarna, Ducesa de Cambridge sa mai aiba vreo apariție publica, dat fiind faptul ca, de regula, regalitațile se retrag in aceasta perioada la Sandringham, reședința preferata a Reginei Elisabeta. Vizita surpriza la Opera Regala Ei bine, Kate n-a putut…

- In varsta de doi ani, Printesa Charlotte va merge la o cresa din Capitala Marii Britanii, anuntul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii. "Ducele si Ducesa de Cambridge anunta ca Printesa Charlotte va merge la Willcocks Nursery School din Kensington, in vestul Londrei, din ianuarie".…