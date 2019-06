Ce mananca Angelina Jolie de este ingrijorator de slaba!

Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a implinit de curand 44 de ani, dar se pare ca problemele de sanatate se țin scai de celebra actrița! Surse din anturajul ei au declarat in presa internaționala ca fosta soție a lui Brad Pitt a fost la un pas de leșin pe platourile de filmare.

- Angelina Jolie și Keanu Reeves sunt impreuna? Aceasta este intrebarea care rasuna pe buzele tuturor dupa ce tabloidele internaționale au facut marea dezvaluire ca cei doi actori ar avea o relație secreta. Angelina Jolie a cumparat o casa in cartierul Los Feliz, chiar acolo unde locuiește mama lui Keanu…

- Roger Federer, invingator la Roland Garros in 2009 si lider absolut in privinta turneelor de Grand Slam castigate, a luat atitudine in legatura cu incidentul in urma caruia Dominic Thiem si-a iesit din fire. Serena Williams l-a fortat pe austriac sa isi intrerupa conferinta de presa, nedorind sa…

- Iubita presedintelui rus Vladimir Putin, fosta gimnasta Alina Kabaeva, a nascut gemeni intr o clinica din Moscova, scrie presa rusa.Potrivit presei ruse, Alina Kabaeva a nascut pe 7 mai la Maternitatea Kulakov din Moscova.Surse apropiate dosarului spun ca fosta gimnasta a adus pe lume doi baieti. Pe…

- Scandalul apartamentelor de lux, la preț de nimic, ia amploare in Bulgaria. Presa a dezvaluit ca unul dintre beneficiarii acestor locuinte ar fi fratele Mariei Gabriel, comisarul bulgar de la Bruxelles.

- Angelina Jolie si Brad Pitt sunt oficial din nou singuri. Judecatorul John Ouderkirk, care se ocupa de caz, a stabilit oficial la 12 aprilie ca cei doi actori sunt din nou singuri, chiar daca procesul de divort inca nu s-a incheiat, relateaza online ziarele El Pais si La Vanguardia. Au fost unul dintre…

- Actorii americani Brad Pitt și Angelina Jolie sunt oficial celibatari, deși divorțul lor nu a fost inca finalizat, la aproximativ doi ani și jumatate de la separarea lor, potrivit platformei The Blast, scrie Mediafax.Un judecator american a decis, in urma cu cateva zile, ca cele doua staruri…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, va susține declarații de presa, de la ora 14.00.Citește și: Radu Tudor, ipoteza neașteptata, dupa anunțul lui Augustin Lazar: DIVERSIUNEA va influența jocul politic Augustin Lazar este așteptat sa aduca lamuriri in scandalul legat de trecutul…