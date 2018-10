Ce mai poate opri disparitia medicamentelor ieftine din Romania?

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) saluta eforturile Ministerelor Sanatatii si Finantelor Publice de identificare a unor solutii care sa duca la asigurarea accesului la medicamente pentru toti romanii. Insa, atrage atentia ca ajustarea bugetului Casei Nationale de Asigurari…

- Bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate destinat consumului de medicamente ar putea creste cu valoarea inflatiei cumulata din anul 2012 pana in prezent, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) aduce vesti bune pentru bolnavii de hepatita cronica virala C. Trei noi scheme de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C vor fi disponibile de la 1 septembrie pentru asigurați “€De la 1 septembrie, in mai putin de doua zile, asiguratii…

- pentru asigurarea medicamentelor pentru bolnavii cronici Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) afirma ca taxa clawback aplicata uniform si medicamentelor ieftine si celor care costa mii de euro este principala cauza a disparitiei de pe piata a medicamentelor atat de necesare bolnavilor…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) a anuntat luni ca taxa clawback aplicata uniform si medicamentelor ieftine si celor care costa mii de euro este principala cauza a disparitiei de pe piata a medicamentelor necesare bolnavilor cronici, transmite News.ro . APMGR face un nou apel…

- Alte 2.300 de medicamente ar urma sa dispara de pe piata romaneasca in perioada imediat urmatoare, dupa ce aproape 2.000 de medicamente au fost retrase de producatori in decursul ultimilor doi ani, avertizeaza reprezentanții Asociației Producatorilor de Medicamente Generice din Romania. 60% din acestea…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) saluta eforturile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si ale Ministerului Sanatatii de a grabi ritmul de lucru pentru analizarea impactului pe care l-ar avea modificarile modului de calcul al taxel clawback pentru medicamente.

- "Este clar ca introducerea imediata a calculului diferentiat al taxei clawback pentru medicamente, bazat pe impartirea acestora in functie de pret, este o solutie care nu mai poate fi contestata de nimeni. Suntem ȋncrezatori ca CNAS ȋmpreuna cu Ministerului Sanatatii vor actiona rapid pentru implementarea…