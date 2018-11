Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: Momentele au fost cu atat mai grele pentru Mirela, care inainte ca Mircea sa paraseasca insula, a facut un pas riscant și i-a spus povestea vieții sale. Aceasta i-a scris pe un bilet povestea incarcerarii sale, in ciuda temerilor ca ar putea pierde ce a construit cu…

- Nicoleta Dragne a acceptat rolul de ispita pentru a doua oara, dupa ce in sezonul cu numarul 3 a reușit sa dezbine unul din cele mai solide cupluri: Nicoleta Molnar și Catalin Meșter. Cu toate acestea, la sosirea sa in Thailanda, Ionuț, prieten cu Meșter, s-a declarat neimpresionat de ispita. Acum,…

- Cu o seara inainte de plecarea la dream date-urile pe care unii abia le așteapta, baieții au parte de o surpriza de proporții: aceștia primesc ocazia de a vorbi fața in fața cu ispitele care au petrecut tot acest timp alaturi de iubitele lor, la Minitel.

- Telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii" si-au ridicat semne de intrebare dupa ce concurenta Mirela a facut publica o fotografie cu ispita alaturi de care a petrecut cel mai mult timp in Thailanda si pentru care a recunoscut ca simte o atractie.

- Atat baietii, cat si fetele demonstreaza ca nimic nu mai conteaza si vor sa se distreze la maximum pe "Insula Iubirii", scrie spynews.ro. Dupa o petrecere de pomina, in ambele grupuri, doi dintre tinerii aflati in Thailanda se retrag in dormitor si au parte de prima noapte de amor. Citeste…

- Cea mai noua concurenta de pe "Insula Iubirii", Andreea, a vorbit despre impresiile pe care le-a avut de la nunta ei "de proba" cu ispita George. Femeia a lasat, insa, sa se intrevada scopul ascuns al acestei scene. Deși poate ca pare naiva in ochii altor concurente, in timpul honeymoon-ului cu Gabi,…