Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Nicoleta Voicu a fost invitata la „Stapanii vedetelor" de la Antena Stars, unde a facut declarații emoționante despre fiinca care i-a adus alinare atunci cand a suferit cel mai mult. Artista isi aminteste cum l-a adoptat pe Max, catelul ei. „A aparut in viata mea intr-un…

- Lukichev Dmitry, din Kyrgyzstan, se juca prin padurea de langa casa lui cu un detector de metale. Dintr-odata, instrumentul a inceput sa sune foarte tare, semn ca omul a facut o descoperire interesanta.Barbatul a sapat adanc in zona respectiva si a gasit o cutie din fier.

- O cantareața de opera, care a suferit doua transplanturi de plamani, a murit la doar 35 de ani. Charity Tillemann-Dick a fost diagnosticata cu hipertensiune pulmonara in 2004, lucru care a obligat-o...

- Alex, un tanar de 23 de ani, și-a luat viața in 2017, dintr-un motiv surprinzator. Fara a avea o istorie de depresie, un baiat inteligent și popular, Alex nu parea sa aiba niciun motiv pentru a se...

- Este interesant cum printr-o simpla intrebare poți deveni nostalgic… Unul dintre cele mai iubite branduri romanești, Plantusin de la Fares implinește 25 de ani, ocazie cu care m-au intrebat cum s-a schimbat viața mea in ultimii 25 de ani. Am rememorat in primul rand copilaria fetiței mele și serile…

- Un gest pe care multi dintre noi il considera banal a schimbat viata Crinei, eleva premianta dintr-un sat din Brasov. Dupa ce am prezentat cazul elevei de 13 ani care invata la lumina lumanarii, trei prieteni din Pitesti au cautat casa izolata intre dealuri pentru a monta panouri fotovoltaice.

- Astazi, dupa ce s-a bucurat de o plimbare minunata, Andreea Balan s-a fotografiat cu micuța Clara! Imaginile și mesajul care le insoțește sunt de-a dreptul emoționante, iar fanii s-au bucurat sa o vada pe artista cu zambetul pe buze, așa cum a obișnuit.