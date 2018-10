Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri intre poliție și separatiștii catalani, sambata, in centrul Barcelonei, la o manifestație organizata in semn de protest fața de un nou marș al poliției spaniole, care cere salarii mari. Vezi galeria foto + 5 + 5 Separatiștii au aruncat cu vopsea in polițiști, acoperind scuturile oamenilor legii,…

- Politia din Catalonia s-a confruntat sambata cu separatistii catalani in centrul Barcelonei, in timp ce tensiunile cresc inainte de aniversarea unui an de la referendumul ilegal al regiunii spaniole privind secesiunea, care s-a incheiat cu interventia fortelor de securitate, relateaza AP.

- Am ales acest titlu, relativ la o tema intens dezbatuta in ultima perioada, dar și ca articol de debut pe acest site, in ideea de a provoca intelectual pe cat mai mulți dintre cei care au o poziționare proprie cu privire la Referendumul ce propune definirea mai precisa a familiei…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tanasescu, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj ce, din nou, a starnit reactii negative din parte multor persoane. Tanasescu scrie care vor fi cele trei categorii de persoane care nu vor merge la referendumul organizat pentru revizuirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, intr-o emisiune TV, ca pentru social-democrati ”este fundamental” referendumul pentru redefinirea notiunii de familie si ca in viitorul apropiat vor declansa strangerea de semnaturi si pentru alte modificari ale Constitutiei.

- Soacra mare a lipsit! Bombonica Prodana, mama mirelui a fost absenta de la nunta anului, de la Palatul Snagov. Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, s-a casatorit cu aleasa inimii lui, Gina Alexandru Tatulescu. Surse extrem de apropiate de liderul PSD au declarat pentru Cancan.ro , site-ul numarul 1 din…

- Guvernul spaniol a inceput miercuri negocieri cu Guvernul regional separatist din Catalonia - pentru prima oara in sapte ani -, insa pozitiile lor raman diametral opuse, in pofida acestui semn de destindere, relateaza AFP, preluata de news.roCele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului…

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea.