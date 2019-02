Ce machiaj se poarta in 2019. Iata ce recomanda Top Line!

Ce machiaj se poarta in 2019. Adio conturare excesiva! Iata ce recomanda Top Line! Diana Baicu, Director General Top Line, specialist in industria de infrumusetare, subliniaza ca anul acesta iese din tendinte conturarea excesiva si intra intrend stilul Garconne Chic&Glamour, inspirat de anii ‘50-‘60. Este un stil feminin, inspirat din tinutele barbatesti, un stil androgin, relaxat, simplu, insa pentru care este necesara atitudinea potrivita. Victoria Beckham siEllen Page sunt doua dintre vedetele care abordeaza acest stil. In 2019 se poarta sprancenele salbatice, cat mai putin pensate, ochii definiti,…