- 2017 a fost an de doliu pentu regele comediei romanesti. Lui Alexandru Arsinel (78 de ani) i-au disparut zambetul si verva de odinioara din cauza necazurilor. Sotia sa, Marilena, este imobilizata intr-un scaun cu rotile, dupa ce in toamna lui 2016 a cazut pe scari, el a suferit recent un infarct, in…

- Ok, știm ca a doua nu a primit inca titlul de ducesa, dar odata cu nunta din luna mai se va intampla și asta. Pana atunci, observam ca logodnica Prințului Harry a inceput deja duelul stilului cu Kate Middleton, cumnata sa, cea care a stat pana acum in centrul atenției admiratorilor regali. Ieri, insa,…

- Printul Harry al Marii Britanii a renuntat sa participe la traditionala vanatoare regala de Craciun din dragoste pentru logodnica sa, Meghan Markle, o aparatoare a drepturilor animalelor, informeaza voici.fr.

- Florin Grozea, fostul component al trupei Hi-Q, are o soție extraordinar de frumoasa. Florin Grozea a scris istorie in lumea muzicii romanești alaturi de colegii sai din trupa Hi-Q, una dintre formațiile care s-au bucurat de mare succes in țara noastra, hiturile lansate de cei trei de-a lungul anilor…

- Inaintea ei au fost Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles și chiar Diana Spencer. Niciuna dintre cele trei, insa, nu a avut parte de un asemenea ”favor” din partea Reginei Elibeta a II-a. Ei bine, anul acesta, monarhul britanic s-a hotarat sa rupa o tradiție de zeci de ani de dragul logodnicei Prințului…

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur traiesc o poveste de dragoste splendida, rupta parca din filme, și formeaza o familie demna de luat ca exemplu. In calitate de parinți, se bucura sa traverseze o perioada cel puțin emoționanta și se pot mandri cu educația pe care o dau, la randul lor, copiilor. Indragitul…

- Zi de zi avem parte în trafic de șoferi indisciplinați, ale caror manevre pun în pericol siguranța circulației, iar de multe ori inconștiența lor duce la accidente grave. Deși cei mai mulți își varsa nervii prin claxon, sunt alții care recurg și la gesturi golanești care amenința…

- Pe umerii lui Meghan Markle se afla o mare responsabilitate in acest moment, deoarece presa este cu ochii ațintiți și obiectivul fixat pe fiecare pas pe care-l face logodnica Prințului Harry. Cu toate ca este obișnuita cu ieșirile in public și cu acordarea interviurilor in calitate de actrița, de cand…

- Tatal lui Meghan Markle, Thomas Markle, a trecut prin momente cumplite in ultimul timp. Anul trecut, Thomas Markle, in varsta de 73 de ani, a fost nevoit sa isi declare falimentul in California, pentru datorii de 24,180 lire sterline, informeaza The Sun.

- Odata cu noul rol la Palat, Meghan Markle va fi, asemenea altor capete regale și princiare, o ținta pentru rauvoitori. Așa ca viitoarea soție a Prințului Harry a decis sa angajeze un fost-bodyguard pentru a o invața sa se apere in momentele in care nu se afla in compania prințului, și nu are parte de…

- Dincolo de marile evenimente la care a participat și le-a generat, in biografia regelui Mihai sunt și o serie de evenimente minore, dar care dau culoare și context unei vieți cu adevarat excepționale. Urmariți cateva dintre cele 96 de fapte care i-au marcat cei 96 de ani de viața, așa cum au fost sintetizate…

- Regina Elisabeta este dispusa sa faca o excepție de la regulile Casei Regale și sa ii permita actriței Meghan Markle, logodnica prințului Harry, sa petreaca sarbatorile de iarna alaturi de familia regala. In 2010, aceasta tradiție a impiedicat-o pe Kate Middleton sa asiste la festivitațile de iarna alaturi…

- Prințul Harry și logodnica sa Meghan Markle sunt in plin foc al planurilor de nunta. Cu cat se apropie mai mult de fericitul moment, planificat pentru mai 2018, cu atat ies la iveala mai multe detalii despre marele eveniment.

- Se pare ca regina Elisabeta a II-a este dispusa in preajma Sarbatorilor de Iarna sa faca o exceptie pentru actrita americana Meghan Markle, logodnica printului Harry. De remarcat ca, in 2010, Regina nu a dorit sa incalce protocolul cand Kate Middleton, devenita ulterior ducesa de Cambridge, s-a aflat…

- Cea mai tanara regina din lume. Este uimitor de frumoasa! Odata cu logodna Printului Harry cu Meghan Markle, atentia intregii lumi s-a indreptat din nou asupra familiei regale britanice. Este, fara indoilala, cea mai celebra din lume, iar apogeul popularitatii sale va avea loc anul viitor in primavara…

- Un barbat de 62 de ani a fost injunghiat cu un cutit in piept sambata seara in cartierul Dacia din Iasi. Din nefericire, el si-a pierdut viata. Un echipaj de la SMURD de Terapie Intensiva Mobila (TIM) a fost la fata locului, dar nu i-a putut salva viata barbatului. Din primele informatii, se pare ca…

- Recent, casa regala britanica a anuntat cand e nunta printului Harry. Acesta a cerut-o de nevasta pe actrita Meghan Markle, asa cum se zvonea de mai multe luni. Guvernul britanic a reusit sa irite populatiadupa ce a anuntat ca data nuntii Printului Harry nu va fi socotita drept zi libera nelucratoare.

- Ducesa de Cambridge a revenit la indatoririle regale, iar acum programul ei este din ce in ce mai incarcat, caci participa la unul sau doua evenimente, aproape in fiecare zi. Insarcinata in patru luni, Kate Middleton este protagonista unei interesante parade de moda, schimband ținute de la cele mai…

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- Kate Middleton a declarat, marti, in timpul unei vizite la Muzeul Foundling din Londra, ca este extrem de incantata de logodna Printului Harry cu actrita Meghan Markle, informeaza people.com.

- De ce va fi diferita nunta Printului Harry de cea a lui William Intreaga lumea va fi cu ochii atintiti spre nunta Printului Harry cu Meghan Markle in luna mai a anului viitor. Se anunta cel mai important eveniment de acest tip din ulltimii ani si, tinand cont ca se va da in direct la televizor, este…

- Sotii Obama i-au felicitat, printr-un mesaj publicat pe Twitter, pe printul Harry si pe actrita Meghan Markle cu prilejul logodnei lor. „Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna”,…

- Co-starul lui Meghan Markle din serialul ”Suits”, actorul Patrick J. Adams, a tinut sa le transmita indragostitilor un mesaj public, chiar la cateva ore dupa ce acestia si-au anuntat logodna. Iar postarea lui din mediul online a starnit nenumarate reactii in randul internautilor.

- Acum ca nu mai incape indoiala ca Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, o alta intrebare se afla pe buzele supușilor regali: ce titulatura va purta actrița dupa ce va intra in familia regala britanica? Au anunțat ca sunt logodiți și ca se casatoresc in primavara anului viitor Ei bine, presa…

- Actrita Stela Popescu "a unit bucuria vietii cu lumina credintei", a transmis patriarhul Daniel, care a primit cu multa intristare vestea trecerii din aceasta viata a doamnei Stela Popescu, una dintre cele mai populare actrite.

- Adar Gandelsman a postat si ea fotografia pe Instagram, calificand-o pe Miss Irak drept „uimitoare". Postarea ei a primit aproape 3.000 de like-uri, potrivit Agerpres. Pe pagina de Facebook a Miss Israel exista fotografii si cu alte concurente, dar aceasta a atins cel mai mult atat inimile, cat si sensibilitatile,…

- Dana Grecu a facut un anunț surprinzator pentru telespectatorii Antena 3. Mai exact, moderatoarea a anunțat ca emisiunea pe care o realiza in fiecare zi a saptamanii lucratoare, ”La ordinea zilei”, iși schimba formatul. Vedeta Antena 3 nu a vrut sa ofere mai multe detalii despre ce urmeaza sa se intample,…

- Gary Goldsmith, unchiul lui Kate Middleton, a recunoscut marți, in fața instanței ca și-a lovit soția intr-o seara cand se intorceau acasa de la o gala caritabila, scrie The Sun. In varsta de 52 de ani, Goldsmith, este fratele mai mic al mamei ducesei de Cambridge, soția prințului William. El a pledat…

- Povestea de viața a unui barbat din Michigan, SUA, a uimit pe toata lumea. Tony Trapani, in varsta de 81 de ani, era distrus de durere ca iși pierduse soția. Se simțea mai singur ca niciodata și la scurt timp dupa moartea ei s-a apucat sa-i faca curat in lucruri. Astfel, el a descoperit o scrisoare…

- Actorul Alexandru Arșinel a oferit amanunte despre starea de sanatate a partenerei sale de viața, Marilena. Alexandru Arșinel, care a avut mari probleme de sanatate , este unul dintre marii actori de comedie ai Romaniei. In ultima perioada de timp, artistul a avut parte de evenimente neplacute, soția…

- Partenera de viața a fostului mare campion la tenis Ilie Nastase a apelat la serviciile unui salon de tatuaj. Brigitte Sfat, care de curand a izbucnit in lacrimi la o emisiune de televiziune , a decis sa-și faca noi tatuaje. Soția fostului mare campion la tenis Ilie Nastase a mers la un salon, unde…

- Din 1952 și pana anul acesta, in luna august, Prințul Philip i-a stat alaturi Reginei Elisabeta, soția sa. A secundat-o la fiecare pas, a participat la tot soiul de evenimente oficiale in numele ei și a ramas in umbra ei, așa cum impune protocolul regal. De cateva luni, insa, Prințul Philip s-a desprins…

- Marius Moga a fost luat la intrebari de sotia lui. Bianca Lapuse, care a fost corespondent al Stirilor Pro TV de la Iasi, i-a pus intrebari destul de incomode artistului, care si-a tinut mereu viata privata departe de ochii lumii. Si... surprinzator, cantaretul a raspuns sincer la fiecare provocare.

- Pe cat de celebru este legendarul cantareț britanic, ajuns acum la varsta de 66 de ani, pe atat de puțin cunoscuta este cea care ii este partenera de o viața. Trudie Styler și Sting Mai exact de 25 de ani, dar in lumea celebritaților, asta poate parea o veșnicie. Actrița și regizoarea britanica Trudie…

- Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, a spus, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Botosani, ca in cazul in care Adam Nemec va decide sa paraseasca gruparea din "Stefan cel Mare", in iarna sau la finalul contractului in vara, nu-l va scoate din echipa. Subiect…

- O femeie din Pitești a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut. Viața a lovit-o crunt pe Cristina Manea, o tanara in varsta de doar 23 de ani din Pitești, perfect sanatoasa pana cum trei luni, cand a adus pe lume o fetița. Familia sa a trecut de la extaz la agoni ,i ndoar cateva momente, a adus…

- Motiv de bucurie pentru Lionel Messi! Soția fotbalistului, Antonella Roccuzzo, este insarcinata pentru a treia oara. Cuplul are deja doi copii, pe Thiago și Mateo, ambii nascuți la Barcelona. Antonella a postat o fotografie pe Instagram, in care apare alaturi de cei doi copii și de Lionel Messi, anunțand…

- Sotia starului argentinian Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a anuntat, duminica, pe Instagram, ca este insarcinata, astfel ca ea si fotbalistul echipei FC Barcelona vor deveni parinti pentru a treia oara.

- UPDATE | Arturo Vidal a lasat de inteles ca se va retrage de la nationala la varsta de 30 de ani. Este a doua tentativa a fotbalistului lui Bayern Munchen, dupa cea de la inceputului anului, dupa infrangerea 0-3 in fata Paraguayului, cand Vidal a inscris un autogol. Vidal si-a anuntat…

- Noul partener al actritei ar fi miliardarul Elon Musk (46 de ani), care s-a despartit in august de actrita Amber Heard (31 de ani), fosta sotie a lui Johnny Depp, dupa un an de relatie. "Cei doi sunt impreuna, dar nu vor ca lumea sa stie ca au o relatie impreuna", sustine Janet Charlton, blogger si…

- Andreea este in cada, pe o margine este un pahar cu vin, aproape gol, pe cealalta, telefonul ei. Una dintre maini e intinsa in afara cazii si are sange la incheietura. Ochii inchisi… Si-a taiat venele? Nu, este doar o poza artistica. Andreei nici prin cap nu i-ar trece sa faca gestul capital. Andreea…