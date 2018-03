Stiri pe aceeasi tema

- Sapte sportivi de la CNE Cornu-CSA Steaua, in lotul tricolor Petre Apostol Dupa o campanie intensa de pregatire, cu stagii centralizate atat in tara, cat si in strainatate, echipa nationala de rugby a Romaniei la categoria de varsta U18 a ajuns la momentul debutului la Campionatul European. In lotul…

- Placinte moldovenesti, impletite de bucatari francezi. Trei bucatari renumiți din Hexagon au mers la Manastirea Frumoasa din Republica Moldova, pentru a invata de la calugarițe sa faca placinte impletite.

- Trucuri folositoare in gradinarit dezvaluit pentru cititorii „Adevarul” de catre inginerul horticultor Iulian Arhip. Aflati cum va puteti cultiva pasiunea pentru gradinarit fara costuri mari si fara a apela la substante chimice.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta „in zilele urmatoare” masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei. Totul duce la convingerea ca Rusia este responsabila, a mai spus acesta.

- Campioana Romaniei, CSM Bucuresti, va juca primul meci cu Metz, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, pe teren propriu, pe 6 aprilie, de la ora 20:30, in timp ce returul se va disputa in Franta, o saptamana mai tarziu, pe 13 aprilie, informeaza site-ul ehfcl.com.

- La doar cinci zile de la decesul lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei stingandu-se in somn, la 31 de ani, din cauza unui stop cardiac, un tanar fotbalist a murit in Franța in circumstanțe similare. Thomas Rodriguez, care ar fi implinit 19 ani pe 1 aprilie, jucator la echipa U19 a lui FC Tours, din…

- Are ochi pentru detaliu, rabdare și cunoștințe importante despre compoziție, culoare și lumina. La prima expozitie internationala la care a trimis lucrari, i-au fost acceptate toate. Brigitta are 26 de ani, a terminat Facultatea de Stiințe Economice la Oradea, iar din toamna lui 2014…

- La „inițiativa și prin intermediul asistenței oferita de ADGA”, așa cum suna informarea Asociației Diaspora Galben Albastra, echipa de juniori „U 15” a FC Petrolul Ploiești a primit o invitație de a participa la un important turneu de profil de la Saint-Pierre de Nantes (Franța). O competiție care reunește…

- Antoine Gallimard, directorul prestigioasei edituri franceze Gallimard, a declarat ca nu a renuntat la ideea de a republica pamfletele antisemite scrise de Louis-Ferdinand Celine, dupa ce a suspendat sine die in luna ianuarie acest proiect editorial ce a provocat numeroase dezbateri si controverse in…

- Babele de martie sunt asociate în folclorul românesc cu legenda Babei Dochia. Conform traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele îti poate oferi indicii pretioase ale viitorului care te asteapta…

- PSD il "ingroapa" in zapada pe Emil Boc: "Exista posibilitatea sa manifestati un minim interes pentru drumurile inzapezite?" A nins. Nu foarte puternic, nici foarte mult. Dar suficient pentru ca orasul de cinci stele Cluj-Napoca sa devina un cosmar pentru soferi si pietoni. Firmele care…

- Probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului, care ar fi trebuit sa se desfasoare luni si marti, vor fi reprogramate in alte zile, in functie de evolutia vremii, a...

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- Referendumul din Marea Britanie initiat de David Cameron si mai ales rezultatul au produs stupoare printre sustinatorii proiectului european (Uniunii Europene), cu consecinte majore pe multiple planuri. Dar votul pentru iesirea MB din Uniune a exprimat nu numai divizarea societatii peste Canalul Manecii,…

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Nu mai e mult timp pana vom sari in luna martie, luna primavarii. E luna in care totul reinvie, devenim mi optimiști și mai plini de energie buna. Și cum incepuiturile ne fac sa ne intrebam “cum va fi?”, noi suntem aici sa-ți oferim o mana de ajutor. Ce ne este nouia, tuturor, cel mai la indemana?…

- Echipa Frantei o conduce pe cea a Belgiei cu 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale a competitiei feminine de tenis Fed Cup, la Mouilleron-le-Captif, in Hexagon. Duminica, Franta a trecut in avantaj gratie victoriei obtinute de jucatoarea sa numarul 1, Kristina Mladenovic, locul 13 mondial, in fata liderului…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 3-6, 6-3, 6-3 de frantuzoaica Sherazad Reix. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a impus…

- Olympique Marseille va lupta in aceasta seara pentru a-si securiza locul secund in Ligue 1. Aflati pe locul 2 inaintea deplasarii dificile de la Saint- Etienne, cei de la OM trebuie sa obtina toate cele trei puncte puse in joc in acest test pentru a-si mentine locul secund in Hexagon, pozitia celor…

- La mai putin de un an de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman, revizorul eparhial leronim Stefanescu a facut o trecere in revista a lacasurilor de cult crestine din aceasta parte de tara, pentru a vedea care era starea clerului si bisericilor din Dobrogea in primul an de administrare…

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agentiile internationale, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0…

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agențiile internaționale.

- Transferul lui Aymeric Laporte la Manchester City nu i-a umplut de bani doar pe șefii lui Bilbao, ci va salva de la faliment și o echipa de amatori din Franța. Mai exact, fundașul francez devenit al doilea cel mai scump aparator din istorie ii va aduce formației Sporting Union of Agen, din „Hexagon"…

- Iubitorii de sporturi de iarna abia asteapta an de an sa cada prima ninsoare ca sa mearga sa cucereasca partiile si culmile din Elvetia, Austria, Franta si chiar Romania. Pentru ei, ianuarie si februarie sunt sinonime cu schiul sau placa si abia asteapta sa isi ia portia binemeritata de zapada. Exista…

- Zilele de week-end sint cele mai potrivite pentru a merge in oraș, sau chiar in afara orașului și a petrece timpul cu familia și copiii. Portalul Noi.md va invita sa aflați unde și cum puteți petrece timpul in aceasta zi, alaturi cu copiii voștri. Grand Patinoar - Chișinau, bd. C. Negruzzi, 2/4 Полярный…

- Zilele de weekend sint cele mai potrivite pentru a ieși in oraș sau chiar in afara orașului și a petrece timpul cu familia și copiii. Portalul NOI.md va invita sa aflați unde și cum puteți petrece timpul in aceasta zi, alaturi de copii. Grand Patinoar – Chișinau, bd. C. Negruzzi, 2/4 De asemenea, cinematografele…

- Ce vis ti se indeplineste luna astaZODIILE DE PAMANT: TAUR – Luna aceasta e foarte probabil sa iti cumperi un obiect dupa care tanjeai de multa vreme. Zilele norocoase: 16 si 17 februarie. FECIOARA – Ai sansa sa calatoresti, sa ajungi intr-un loc idilic, unde te poti incarca energetic.…

- Nici bine nu a început și deja februarie le zâmbește tuturor zodiilor. Fiecare nativ în parte se va bucura de zile încarcate cu energie pozitiva și noroc, însa ramâne de vazut câți dintre

- Primaria Municipiului Iasi a lansat in dezbatere publica „Programul de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Iasi". „Prin acest program vrem sa atragem atentia tututor investitorilor: institutii, persoane juridice, mediul privat, ca trebuie sa urmareasca un program de eficienta energetica.…

- Startul brazilian al formatiei Paris Saint-Germain, Neymar jr.A a fost desemnat A jucatorul lunii decembrie in Ligue 1.A Titlul i-a revenit atacantului puternicei PSG in urma anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP).

- Brazilianul Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost ales jucatorul lunii decembrie in campionatul Frantei, in cadrul anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP). Cu 50% din sufragii, Neymar i-a devansat pe italianul Mario Balotelli de…

- In urma cu un an, in Franța a fost adoptata o lege fara precedent: acum șefii de aici nu au dreptul sa-și sune subordonații in afara orelor de lucru. Mai mult decit atit, acum angajații tuturor firmelor și organizațiilor au dreptul sa nu citeasca e-mailurile de la conducere in timpul lor liber, se arata…

- Vanzarile de autovehicule Dacia au inregistrat anul trecut un avans de 12% pe pietele externe fata de nivelul inregistrat in 2016, in total, in afara Romaniei, fiind comercializate 611.973 de unitati, din care peste 460 000 de vehicule vandute de Dacia in 2017 au fost inmatriculate in tarile vechiului…

- Primul val de ninsoare din acest an, chiar daca nu foarte consistent, nu a pus mari probleme drumarilor. In intervalul atentionarii meteo, mai precis in perioada 12 ianuarie, ora 17.00 - 14 ianuarie, ora 5.30, echipajele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi au intervenit cu peste 250 de utilaje,…

- BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra.…

- Petre Apostol Ieri, a avut loc tragerea la sorti a tabloului principal la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, programat sa inceapa in data de 15 ianuarie, la Melbourne. Pentru prima data in cariera, jucatoarea prahoveana Ana Bogdan (25 ani, locul 107 WTA) a fost direct acceptata pe…

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Franta vrea sa micsoreze limita de viteza pe sosele, pentru a reduce numarul de accidente rutiere. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula pe drumurile cu sens dublu, fara separatoare centrale, va cobori de la 90 la 80, de kilometri pe ora. Masura este aspru criticata de soferi. Șase…

- Un magician din Franța a ”prezis” numerele extragerii loteriei naționale din țara sa, iar mulți oameni au crezut în predicția sa și au plasat bilete, în speranța de a câștiga potul de doua milioane de euro.Viktor, un mentalist din Hexagon, a prevazut…

- Roboții promit sa aiba grija nu doar de casele noastre ci și de gradini. Puteți sa lasați lopata, noul agricultor are un singur obiectiv: recolta sa iasa așa cum ați programat pe aplicație. Daca grijile voastre se rezuma la un apartament, urmatorul device va v-a pune sa regândiți glumele cu…

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.

- “Oglinda-oglinjoara, care e cea mai antitutun țara?” "Acesta este un mediu 100% liber de fum de tutun. Prin rezoluția 030 a Ministerului puterii populare pentru sanatate" (Ministerio del poder popular para le salud) STOP Astfel de panouri, de un metru jumate pe unu, apar pe peretii fiecarui magazin…

- Miercuri, 3 ianuarie, Instanța Curții de Apel incestita cu soluționarea apelului in cazul ”Lotului Ostaficiuc” s-a pronunțat. Iata sentința: Tip solutie: Condamnare fara acord de recunoastere Solutia pe scurt: I. In baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.…

- Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu, a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare. Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost casatorit cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Despre aceasta nu se știu foarte multe…

- Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost insurat cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Aceasta se afla in Franța, unde ii merge de minune. Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu , a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare…

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- 'Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Este vorba despre emisiunea "Zece pentru Romania", difuzata la Realitatea TV, pe vremea lui Sorin Ovidiu Vintu. O ediție a emisiunii costa aproximativ 400 000 de euro. Mihai Tatulici spune ca la costul foarte mare al ediției contribuiau și sumele ce trebuiau platite pentru invitații de marca.…