- Din cauza vremii nefavorabile, se amana Caravana Consiliului Concurenței, la Suceava, dedicata aniversarii a 20 de ani de activitate. Decizia a fost luata de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu și a fost transmisa de Instituția Prefectului. Activitațile din cadrul Caravanei pe regiunea Nord-Est…

- ANM: Lapovita si ninsoare in toata tara. Vremea va fi foarte rece. PROGNOZA METEO pe toata saptamana Noi probleme grave din cauza vremii. Ploaia inghetata si ninsorile abundente au afectat o mare parte a tarii. Avioanele si trenurile au intarzieri, iar pe sosele au avut loc accidente in lant. Meteorologii…

- Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii. Meteorologii…

- Schimbarea drastica a vremii a creat probleme in toata țara. In timp ce in vest, hidrologii se așteapta la inundații, in județele din Moldova a inceput sa ninga puternic, inca din urma cu doua nopți. Cei care au plecat la drum, au regretat decizia.

- Muncitorii de la Directia generala locativ-comunala si amenajare au inceput interventia de dimineata la curatarea trotuarelor, la intrarile in curtile blocurilor locative si in statiile de asteptare a transportului public. Pe pagina de Facebook a Directiei se mentioneaza ca in jur de 350 de muncitori…

- Preluam, cu acordul autoarei, un articol care vorbește de amenințarea grava pusa de activitațile Rusiei in Marea Britanie și, la modul general, in Occident. Ultimele evenimente ale scenei internaționale surprind evoluții extrem de ingrijoratoare in legatura cu relațiile dintre…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza localitații Cenad, la locuințele unor persoane banuite de camatarie. In data de 16 martie…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente isi pastreaza, in acest an, calitatea de asigurat pana la termenul de depunere a declaratiei unice, 15 iulie, se arata intr-un comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Read More...

- Avertizarea hidrologica de cod galben va expira in aceasta seara. Situatia este cauzata de precipitatiile din ultimele zile si de topirea stratului de zapada, se arata intr-o informare a Prefecturii iesene. Precipitatiile vor reveni la sfasitul saptamanii, dar sub forma de lapovita, apoi de ninsoare,…

- Autoritațile refuza sa-mi retrocedeze un teren intravilan, lipsit de orice sarcini, care i- a fost luat cu forța de comuniști tatalui meu, in anul 1953. Va rog sa-mi spuneți daca Decretul nr 444 din 1953 mai este in vigoare sau a fost abrogat. (Dumitru Filipescu, Tg Jiu, județul Gorj) RASPUNS: Prin…

- Tibi Useriu, singurul roman care inca tine steagul sus in cel mai dur ultramaraton din lume, desfasurat la Cercul Polar, isi pune problema daca vreunul dintre sportivi va reusi sa ajunga la finish.

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- Weekendul vine cu temperaturi de primavara, anunta meteorologii. In urmatoarele trei zile, vremea se va incalzi brusc, iar temperaturile vor depasi in sudul tarii 15 grade. Incalzirea este provocata de intrarea pe teritoriul tarii noastre a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana.

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures a anuntat, miercuri, ca introduce, in premiera, un program de pregatire sportiva pentru candidatii la Medicina Militara din cadrul Facultatii de Medicina. Potrivit unui comunicat de presa al UMF Targu Mures, pentru anul universitar 2018-2019…

- Tariful de referinta a fost gandit ca o valoare strict orientativa in functie de care clientul de RCA sa isi dea seama daca oferta facuta de firma de asigurare este sub media pietei sau deasupra ei. La calculul tarifului de referinta, Deloitte a utilizat datele furnizate chiar de firmele de…

- Cerul va fi noros si temporar se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Vor fi mai ales ninsori la munte, mixte in dealurile Olteniei si ale Munteniei si predominant ploi in rest.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, pentru data de 3 martie, cu ocazia Zilei Nationale a vecinilor de la sud de Dunare, exista masuri de restrictionare a circulatiei rutiere pe teritoriul...

- 15 producatori de fructe și legume din Republica Moldova, interesați de obținerea certificarii Global G.A.P. (Good Agricultural Practices), au participat la prima etapa a programului, demarat de Kaufland in parteneriat cu IFC (International Finance Corporation).

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil si va ninge. Pe drumuri se va forma ghețuș. Vantul va sufla din sud-vest. La Briceni si Soroca vor fi minus opt grade Celsius, iar la Balti si Orhei - cu un grad mai mult.

- Patriarhia Româna îi îndeamna pe preotii si credinciosii din parohiile unde exista situatii de urgenta cauzate de ger, ninsori si viscol sa ofere ajutor si sprijin celor care au nevoie.

- Vremea rece nu vine doar cu temperaturi scazute și zapada, ci și cu diferite probleme de sanatate. Raceala și gripa sunt doua dintre cele mai comune afecțiuni care apar iarna din cauza frigului și a sistemului imunitar slabit. De aceea, tusea este iminenta.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat, marti, ca valul de frig va persista pana vineri, temperatura maxima ajungand la -7 grade Celsius, insa intensificarile de vant vor amplifica senzatia de rece.

- Vremea geroasa din aceste zile a mobilizat Municipalitatea sa urmareasca indeaproape modul in care este furnizata caldura catre populație. Potrivit Primariei, “CET Arad asigura agent termic la o temperatura de 83 de grade Celsius, astfel incat scaderea temperaturilor de afara sa nu afecteze…

- Vremea in județul Constanța, 26 februarie 2018. Județul Constanța este sub avertizare cod portocaliu de viscol, ninsori și ger . Din acest motiv, cursurile au fost suspendate , luni, iar porturile au fost inchise. Autoritațile din Constanța au hotarat sa suspende cursurile in toate școlile din intreg…

- DIDACTIC…Scoala Gimnaziala “Mihai David” Negresti va organiza pe 26 martie Simpozionul Interjudetean “Nicolae Macarovici”. Evenimentul este adresat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, iar scopul lui este cresterea calitatii si dezvoltarea relatiilor de comunicare si cooperare prin impartasirea…

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii.Aceste…

- Bullying-ul a existat situațional și inainte de a avea acest termen consacrat. Tocmai din cauza incidenței mari in randul elevilor, s-a considerat ca este o situație care nu mai poate fi ignorata și i s-a dat un nume, dar inca nu are o definiție unitara. La fel și in cazul cyberbullying-ului. “Bullying-ul…

- Prin intermediul unui proiect de aproape un milion de euro Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabila Bihor (CAPDD) se va asigura ca cele 25 de specii de pasari protejate si habitatele acestora din Defileul Crișului Repede – Valea Iadului vor fi conservate. Miercuri, 7 februarie,…

- Potrivit programului de guvernare, incepand din 2018, fermierii romani vor beneficia de eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate si impozit zero pentru tractoare si utilaje agricole, insa aceste masuri vor fi luate de Ministerul Finantelor Publice. Alte masuri prevad cadastrarea de catre…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie, scrie AGERPRES.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost…

- 21 de oameni morti, zeci de case avariate, drumuri deteriorate si sute de culturi agricole distruse. Sunt consecintele inundatiilor si alunecarilor de teren, din ultimele doua saptamani, din statul american California.

- Activitațile organizate in cinstea Unirii Principatelor Romane au inceput, miercuri, la Sala Unirii din Alba Iulia, de la ora 10.00, cu intonarea Imnului Național al Romaniei și continua cu alocuțiuni privind semnificația zilei. Manifestarile continua cu spectacol artistic prezentat de catre elevii…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca autoritatile ungare au actionat ilegal atunci cand au amendat partidul intitulat 'Cainele cu Doua Cozi' (MKKP, satiric) pentru incurajarea oamenilor sa saboteze referendumul initiat de Budapesta cu privire la cotele obligatorii…

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului și Clujului, împreuna cu filiala clujeana a Academiei Române și cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România a deschis, începând cu data de 17 noiembrie 2017, concursul public, ce are ca tema realizarea statuilor care îi…

- Studiu INS: Agricultura romaneasca se confrunta cu fragmentarea terenurilor Agricultura româneasca înca se confrunta cu fragmentarea terenurilor, fapt ce îi împiedica pe fermieri sa îsi valorifice în mod eficient productia, arata un studiu dat publicitatii astazi…

- Legea 29/2018 a fost publicata joi in Monitorul Oficial si prevede, mai intai, anularea unor datorii legate de vanzarea caselor de catre persoane fizice dezvoltatori imobiliari. Concret, ștergerea se face deoarece Fiscul nu are o abordare unitara, uneori include aceste venituri in categoria celor obtinute…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut pe ansamblu cu 13,1% in perioada ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, in termeni nominali, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cifra…

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- In luna ianuarie 2018, se desfasoara concursul de admitere la Scolile de Politie Campina si Cluj Napoca. Calendarul de admitere a fost devansat. Activitatile incep pe 10 ianuarie si dureaza pana la data de 20 ianuarie ndash; ziua examenului scris.La Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina:In…

- Anul acesta, Boboteaza nu vine cu ger, ci mai curând cu vreme de primavara, la fel cum a fost și de Craciun. Iar maximele vor ramâne ridicate pâna pe la mijlocul saptamânii viitoare.

- In Valea Arava, primul lucru asupra caruia soarele iși pleaca razele dupa ce rasare de dincolo de munții Iordaniei este Kibbutz Elifaz. Kibbutz s-ar putea traduce „grupare” și pe buna dreptate acest lucru pentru ca Elifaz este o comunitate mica de vreo 20-30 de familii care traiesc dupa anumite reguli.…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana vor aparea precipitatii in majoritatea zonelor tarii. Potrivit meteorologilor, pentru miercuri, valorile termice se vor situa peste cele normale din aceasta perioada, iar cerul…

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in judetele Vrancea, Galati, Botosani si Vaslui se va semnala ceata, care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De asemenea, cu totul izolat, vor fi conditii de polei, iar fenomenele prognozate…

- Potrivit unui comunicat remis presei de IGPR, nu mai putin de 200 de perchezitii au fost effectuate in decursul a doua saptamani de catre lucratori ai Politiei Romane, scopul descinderilor fiind acela de destructurare a unor grupari organizate de tip mafiot. Activitatile investigative au fost desfasurate…

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) urmeaza sa fie redusa de la 19 la 9 la suta pentru 42 de categorii de lucrari, inputuri și servicii agricole. Scaderea este prevazuta, deocamdata, intr-un proiect de ordin comun al ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Proiectul de act normativ urmeaza sa modifice Ordinul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, cu prilejul sarbatorii Craciunului, ca este vremea gandurilor pozitive."E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai…

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 23 decembrie, ora 02.00 – 24 decembrie, ora 22.00 Fenomene vizate: intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei.