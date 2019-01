Stiri pe aceeasi tema

- Brahim Diaz (19 ani) a fost prezentat oficial la Real Madrid, club care l-a cumparat de la Manchester City pentru nu mai putin de 17 milioane de euro. Spaniolul a semnat cu campioana Europei un contract valabil pana in 2025.

- Real Madrid a confirmat oficial transferul mijlocasului ofensiv, acceptand sa plateasca 15,5 milioane de lire, plus 5,5 milioane de euro sub forma de bonusuri. Daily Mail sustine ca City va pastra si 15% dintr-un viitor transfer. In plus, in contractul cu Real Madrid exista o clauza conform careia,…

