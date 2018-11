Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Uniunii Europene vor adopta o pozitie dura in relatia cu Marea Britanie in privinta cooperarii in domeniul securitatii post-Brexit, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, conform unor surse citate de cotidianul Financial Times.

- Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a declarat joi ca este mulțumit de elementele de baza ale acordului de Brexit negociat de UE cu Marea Britanie, menționand drepturile cetațenilor și chestiunea frontierei intre Irlanda și regiunea britanica Irlanda de Nord, informeaza Reuters,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul-șef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier. Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie și a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii…

- Statutul romanilor care lucreaza in Marea Britanie este deja rezolvat pe agenda negocierilor pentru Brexit, a afirmat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, dupa intalnirea cu negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in vizita la Bucuresti. "Am constatat ca unul dintre…

- Progresele negocierilor pentru Brexit si drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie s-au aflat printre temele discutate in cadrul unei intalniri avute, marti, de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani, a anuntat ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. ''Cred…