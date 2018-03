Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Prima vizita a premierului Dancila in țara; Aleșii s-au plans de funcționarii de rangul doi sau trei din ministere, care pun ”talpa” proiectelor importante pentru comunitate. Senatorul PSD Adrian Tutuianu, le-a prezentat premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu realitatea din județ…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a prezentat public scuze contribuabililor care au avut nemulțumiri zilele acestea din cauza ca site-ul ANAF nu a funcționat. Mai mult, ministrul Finanțelor anunța o reforma in zona IT.„Este o situație pe care o știm cu toții. De ani de zile, din…

- Elevii Școlii „Alexandru Vlahuța“ din Focșani, coordonați de profesoarele Mariana Fudulu și Liliana Foarfeca, au sarbatorit ieri „Ziua Internaționala a Francofoniei”, sub deviza „Francofonie en fete“. In fiecare an, pe 20 martie, se celebreaza acest eveniment ce a capatat o…

- Astazi incepe simularea examenului național de Bacalaureat, ce se va desfașura in perioada 19-22 martie, pentru elevii de clasele XI-a și a XII-a, prima proba susținuta de catre liceeni fiind cea de la limba și literatura romana.Ministerul Educației a anunțat organizarea simularii examenului ...

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- Corina Crețu vine cu vești bune pentru romani. Comisarul european pentru Politica Regionala a declarat la Congresul PSD ca peste 200 de mii de romani ar putea primi cate un voucher in valoare de 2250 de euro pentru achiziționarea de produse necesare eficienței energetice a locuințelor.”Am…

- Gafe pe ganda rulanta in Guvern. A venit randul unui alt ministru sa 'faulteze' limba romana. Din pacate, este vorba chiar despre ministrul Educatiei, Valentin Popa. Prezent la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa s-a facut remarcat cu o noua greșeala gramaticala,…

- Ministrul Finanțelor a declarat ca are in vedere creșterea procentului pe care persoanele fizice il pot aloca din impozitul pe venit catre aceste ONG-uri, de la 2%, la 3,5%. Dupa masurile fiscale bulversante pentru contribuabili, fie ca este vorba de agenți economici, instituții publice sau salariați,…

- ONG-urile din sanatate ar putea beneficia de un procent mai mare din impozitul pe venit din partea contribuabililor. In prezent, acestia pot directiona catre organizatii non-profit 2% din impozitul anual pe venit, insa suma este mai mica decat in trecut din cauza reducerii cotei de impozit de la…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Parintii si reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru copiii și tinerii afectați de sindromul Down și alte boli rare s-au intalnit azi cu premierul Viorica Dancila și cu mai mulți miniștri pentru a le prezenta problemele cu care se confrunta.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut un anunt ce vizeaza peste un milion de romani. Mai exact, acesta a explicat toate detaliile in privinta Declaratiei Unice, dar si cum se va completa aceasta.

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut vineri ca tara sa nu va obtine tot ceea ce vrea in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana (UE), pledand totodata in favoarea unui acord de liber-schimb ”cat mai larg posibil”, relateaza AFP. ”Trebuie sa recunoastem ca sunt niste negocieri…

- Curtea Constitutionala de la Kiev a declarat miercuri drept neconstitutionala Legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat in Ucraina, numita si legea "Kivalov-Kolesnicenko", dupa autorii ei, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca inspectorii ANAF nu se pot plange atat timp cat stau in spatele ghiseurilor, fiind obligati sa gaseasca si sa propuna solutii pentru rezolvarea problemelor contribuabililor.

- Formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de angajatori, a anuntat, marți, 27 februarie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Pe viitor, pe noul formular unic va fi foarte simplu, pentru ca se depune de catre fiecare contribuabil o bifa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt în favoarea unei plafonări, şi încă foarte joase, pe această…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere…

- Teodorovici, mesaj catre angajații ANAF: Nu au voie sa stea la ghișeu și sa se planga, sa propuna soluții!, a spus ministrul Finanțelor Publice, marți, la Parlament. El a precizat ca nu se pune problema schimbarii actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala. ”La ANAF este o conducere,…

- Mihai Morar vorbește cu Kevin, japonezul care a venit in Romania dupa dezastrul de la Fukushima. Acesta a invațat limba romana și a ajuns olimpic la istorie. Kevin vorbșete despre felul in care s-a adaptat la cultura din țara noastra

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Comisarul european a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul anului curent.„Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a declarat la sfarșitul saptamanii trecute ca, in cateva zile, ministerul de resort va prezenta un “mecanism prietenos” prin care se vor administra contributiile sociale care trebuie platite in urma depunerii Declaratiei 600. “Va fi un singur termen de plata…

- Primaria Carei a avut nevoie de decizia unei instante de judecata pentru a respecta limba oficiala a statului roman. Placile comemorative amplasate in anul 2003 respectiv 2004 pe sediile a doua scoli careiene au fost inscrise doar in limba maghiara pentru ca la sesizarea presedintelui Asociatiei Civice…

- Ministrul de Finante vine cu explicatii, dupa ce sindicatele au acuzat faptul ca mii de angajati sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Sindicalistii au cerut Guvernului sa intervina de urgenta…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Aproape trei mii de elevi din Gorj susțin, de ieri, prima sesiune de Bacalaureat din acest an. Proba orala in limba romana se va incheia astazi. „Sunt planificați luni și marți, in fiecare zi se descarca 100 de variante. Sunt planificați pe ore, la școlile de proveniența”, a precizat…

- Eugen Kovacs, primarul municipiului Carei este obligat de Tribunalul București sa respecte limba romana. Edilul din Carei a amplasat in spațiul public doua placi comemorative inscripționate exclusiv in limba maghiara. Magistrații Tribunalului București au admis luni, 5 februarie, acțiunea Asociației…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Parlament, ca nu comenteaza scandalul salariilor, întrucât Lia Olguta Vasilescu va da toate detaliile în acest sens.

- Pleonasmul se numara printre cele mai frecvente greseli de exprimare ale romanilor. Dorinta de a fi mai convingator, neatentia, slabirea autocontrolului sau ignoranta sunt principalele cauze care genereaza pleonasmele.

- Italienii i-au urat lui Alin Toșca bun venit in limba romana. Fostul fundaș de la FCSB a fost imprumutat de Betis Sevilla la ultima clasata din Serie A, formație parasita deunazi de un alt roman, atacantul George Pușcaș. Trecerea lui Alin Toșca din La Liga in Serie A s-a facut ieri, in ultima zi de…

- Pe langa chestiunea Formularului 600, unul dintre aspectele asupra carora s-a oprit premierul Dancila, chiar din startul celei dintai sedinte a Cabinetului pe care il conduce, a fost cea renuntarii la protectia SPP. Avand in vedere faptul ca informatia ca atat premierul, cat si membrii Executivului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca declaratia 600 nu mai trebuie depusa. Insa, Potrivit Digi24, daca te vei duce la ghiseul ANAF, functionarii Fiscului te vor indemna sa nu-l asculti pe ministru, altfel vei primi amenda.

- Ministrii cabinetului Dancila au primit pe banda rulanta avize pozitive in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Cele mai mari discutii au fost in comisiile de educatie si economie. Ministrul propus al Educatiei, Valentin Popa, a spus ca recunoaste ca a ...

- Povestea romaneasca din satul Bangtao de pe insula thailandeza Phuket este una speciala. Este oaza unde in timpul iernii din Europa te poti bucura de marea linistita, de natura virgina, palmieri, vegetatia luxurianta si de plaja cu nisip fin, toate la 30 de grade Celsius.

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- ”Paul Stanescu se pare ca a acceptat funcția de vicepremier.” a spus sociologul Marius Pieleanu. Totodata, Marius Pieleanu a mai afirmat ca este posibil ca Eugen Teodorovici sa fie ministrul Fondurilor Europene. In plus, in noul Executiv ar putea sa se intoarca Razvan Cuc, data afara de catre Mihai…

- Competentele lingvistice in limba engleza ale Vioricai Dancila, propusa premier de PSD, au fost puse la indoiala dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebari adresa in engleza. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi ca Dancila "stie engleza…

- Dan Barna a declarat, inaintea sedintei Biroului National al USR, ca partidul sau ”va sustine orice varianta care exclude PSD de la guvernare”.”Orice varianta pe care presedintele Iohannis o va gasi pentru a duce PSD in opozitie va fi sustinuta de USR, inclusiv cu membri intr-un guvern.…

- Mihai Tudose ramane fara sprijin politic! PSD trebuie sa faca luni, scenariul este unul care se repeta, o noua alegere: intre liderul sau, același Liviu Dragnea, si actualul premier, Mihai Tudose. De zile intregi, mai pe surse, mai pe declarații oficiale se vorbește despre scenarii, despre tabere, despre…

- In declaratia de interese din 2012, ministrul de Interne Carmen Dan, pe atunci subprefect al judetului Teleorman, a scris ca ocupa functia de „supprefect”. Iar greseala este fara echivoc, dupa cum arata dovada foto. Carmen Dan, in prezent ministru de Interne, a reusit, in declaratia de interese din…

- Carmen Dan recidiveaza si loveste din nou limba romana. De data aceasta, nu a mai incurcat prenume cu pronume, ci a facut o greseala pe care o face frecvent, Liviu Dragnea, folosind „decat” intr-un context gresit. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a remarcat marti ca niciun sef din Politie nu…

- Prima acțiune a Asociației „Calea Neamului” din acest an s-a desfașurat in județul Harghita, la Doboi, o veche așezare romaneasca, aparținand comunei Plaieșii de jos. O localitate candva romaneasca unde traiau 500 de familii de romani din care azi au mai ramas 50, și acelea maghiarizate, pentru…

- Intrebat cum vede demersul Ambasadei Germaniei, Iordache a spus: ”Cele doua fome, in romana si engleza au fost transmise MAE, iar rolul MAE este sa poarte dialog. Ca sa le transmitem in romana, engleza, germana sau alta limba, nu avem nicio problema. Am considerat ca este necesar pentru ca au aparut…