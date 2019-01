Stiri pe aceeasi tema

- IN DEZBATERE… Toate spitalele judetene de urgenta care au sectie de Anestezie-Terapie Intensiva ar urma sa aiba si activitate de prelevare de organe, potrivit proiectului noii legi a transplantului, transmis de Ministerul Sanatatii catre Comisiile de Sanatate din Parlament, a anuntat ministrul Sorina…

- Medicul specialist spune ca mereu i-a fost dor de meleagurile natale, dar s-a hotarat sa revina atunci cand a aflat ca singurul aparat de radioterapie din Constanța s-a stricat. A venit inapoi hotarata sa schimbe ceva, iar acum lucreaza la o clinica particulara din orașul unde a profesat in trecut.…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, initiativa legislativa privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul stabilirii posibilitatii ca medicii sa se pensioneze la cerere, la varsta de 67 de ani. Initiatorii sustin ca astfel incearca sa solutioneze problema deficitului de personal…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a combatut, miercuri, afirmatiile potrivit carora el el fi "anti-european". Teodorovici a afirmat ca a fost profund implicat in negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, fiind profund "pro-european". Ministrul de Finante a afirmat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene (UE), in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat, miercuri seara, ca a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. "Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori…

- Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanta de urgenta, prin care femeile se pot pensiona, la cerere, la vârsta de 65 de ani, ca barbatii, si nu la 63 de ani, ca în prezent, fara încetarea contractului de munca. Una dintre modificarile aduse, vineri, Legii nr. 53/2003, din…

- „Dupa 30 de ani, din nou sunt ingrijorat de ceea ce se intampla in Romania”, a afirmat Guy Verhofstadt, in cadrul unei dezbateri plenare in Parlamentul European in care președintele Klaus Iohannis a prezentat viziunea Romaniei asupra viitorului Uniunii Europene. Verhofstadt a invocat „aceste reforme…