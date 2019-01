Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Un antrenament sportiv ușor. Te trezeșți cu multa energie, pe care trebuie sa o consumi. TAUR Un mic dejun sanatos. Face parte dintr-o rutina sanatoasa, de care ai nevoie. Citeste si HOROSCOP. Cele mai enervante lucruri despre fiecare zodie RAC Conectarea…

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa invețe, sunt conștienți ca au probleme. Trebuie sa ia viața in piept și sa aiba incredere in ei. HOROSCOP. Taur - Trebuie sa invețe sa iși infrunte temerile. Frica zilei de maine nu trebuie sa o aiba. HOROSCOP. Gemeni - Trebuie sa invețe sa nu iși ignore…

- Fiecarui semn zodiacal ii corespunde un grup de pietre cu proprietati unice favorabile. Este benefic ca fiecare persoana sa poarte bijuterii care contin pietrele propriei zodii. Pietrele semipretioase sunt specifice fiecarei zodii si au capacitatea de armonizare a energiilor interioare si de absorbtie…

- Iata ce trebuie sa schimbi la tine, ca sa iti mearga bine in 2019. Berbec Renunta la impulsivitate si invata sa iei decizii dupa ce analizezi fiecare situatie in parte. Vei regreta mai putine actiuni daca faci acest lcuru. Taur Gaseste-ti echilibrul. Poti incerca yoga,…

- Fiecare an aduce propriile sale provocari pentru fiecare harta natala, insa exista anumite caracteristici comune generale pentru fiecare zodie ce se fac remarcate, atat in bine cat si in termeni de provocari, zbateri, lupte interne sau cu exteriorul. 2019 nu ne scuteste de lectiile de viata oferite…

- Tu știi ce obicei enervant ai in funcție de zodie? Daca nu, citește in randurile de mai jos! Berbec Berbecul nu este dispus sa faca niciun compromis și poate avea o personalitate destul de autoritara. Trebuie sa-l lași sa dea greș pe cont propriu, pentru ca nu va asculta vocea rațiunii. Ai grija sa…

- Jupiter revine acasa in Sagetator dupa 12 ani, pe 8 noiembrie 2018 si va sta 13 luni, pana pe 2 decembrie 2019, fiind cu adevarat una din cele mai bune vesti astrologice ale anului, aducand o energie incredibil de puternica si benefica. Jupiter este planeta norocului, oportunitatilor si posibilitatilor…

- Cum ți-e scris sa traiești, așa se va intampla, este vorba "de duh" atunci cand vine vorba de soarta. In horoscop, astrele prezic fericire, noroc, dragoste, bani, totul in funcție de zodia in care te-ai nascut.