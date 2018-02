Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia fotbalistului ploiestean Florian Pancovici, fost jucator la FC Petrolul Ploiesti. Fiul sau, un adolescent in varsta de 16 ani, a fost gasit mort, marti dimineata, in scara blocului. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama sa.

- Nunta printului Harry | Spice Girls vor canta la petrecere Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a declarat pentru emisiunea „The Real", marti, ca ea si…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pașcovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- ♦ Intr-un an cu o crestere economica de 7%, nicio companie din indicele de referinta BET nu a avut pierderi, iar singurele diminuari ale rezultatelor nete au fost inregistrate in cazul a trei emitenti: Banca Transilvania, Transelectrica si Electrica. Cele 13 companii din struc­tura…

- Dinamo a pierdut cu Astra, 0-2, iar echipa alb-roșie a ratat prezenta in play-off-ul Ligii 1. (Detalii aici) In ultimele minute din meci, fanii lui Dinamo l-au injurat pe patronul Ionuț Negoița și i-au cerut demisia antrenorului Vasile Miriuța. Mai mult, aproximativ 10 fani ai lui Dinamo au venit la…

- Doi martori in dosarul crimei de la Partoș (Alba Iulia) au povestit pentru prima data in instanța ce s-a intamplat in dimineața zilei de 15 iulie 2017. Tribunalul Alba a inceput audierile in cazul unei prietene a familiei atacate și in cazul unui vecin chemat in ajutor, primele persoane care au ajuns…

- Eleva de la Colegiul Național „Ioan Slavici” a fost tinta agresiunilor fizice din cauza unui baiat. Din primele verificari efectuate de politisti reiese faptul ca tanara avea legatura cu un fost iubit al agresoarei acesteia.

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Ies la iveala detalii halucinante din trecutul lui Alexei Mitachi, cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Barbatul de 34 de ani a mai fost casatorit cu Elena, cea cu care avea o fetita de patru ani.

- Bianca Dragușanu despre vechile iubiri, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Vedeta spune ca un barbat este obligat sa-i recunoasca femeii sale meritele, mai ales cand si aceasta din urma il recunoaste ca si cap al familiei. „Trebuie sa avem bune maniere si cand iesim din casa. Regula…

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- Sotia lui Leo Messi, Antonella Roccuzzo, a vorbit cu ziaristii din Spania despre relatia de dragoste dintre Shakira si Pique, scrie realitatea.net.Daca anul trecut s-a zvonit ca jucatprul si cantareata ar urma sa se desparta, se pare ca problemele dintre cei doi s-au rezolvat.

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Și-a pus capat zilelor chiar in celula. Este vorba despre un barbat de 44 de ani care iși ispașea pedeapsa in Penitenciarul de la Cricova.Corpul neinsuflețit al acestuia a fost gasit dimineata de catre gardieni. Barbatul se afla in inchisoare din 2016.

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Se poate spune acum ca fiecare si-a implinit visul: Laura este fericita, intr-o casnicie cu un om pe care il iubeste si va avea si un prunc, iar Smiley este bogat si celebru. Decizia despartirii de Smiley i-a venit Laurei intr-o seara, dupa cum povesteste bunica ei. „L-am cunoscut pe Smiley aici, la…

- Prolificul producator de muzica si film Quincy Jones, in varsta de 84 de ani, a acordat un interviu savuros in care declara ca, in ciuda varstei inaintate, are peste 20 de iubite mult mai tinere decat el, dezvaluie motivul pentru care a refuzat o intalnire cu Marilyn Monroe si o critica in termeni duri…

- Noi detalii socante ies la iveala in cazul crimei de la gradinita. Criminalul a intentionat sa se sinucida in fata sotiei sale, insa a ajuns sa o ucida.Marius Botan a fost retinut pentru...

- Diana Merisan si-a pus capat zilelor in urma cu o seara, iar acest lucru a ingrozit si socat foarte multi oameni. Aceasta a provocat foarte multa suferinta in inimile oamenilor. Motivul pentru care Diana a ales sa se sinucida ar fi existat de foarte mult timp in viata ei.

- Recent, un barbat in varsta de 98 de ani, din Poienile de Sub Munte, a fost atacat cu bestialitate de catre doi indivizi din aceeasi localitate, respectiv de catre un barbat, in varsta de 56 de ani, impreuna cu fiul sau, de 21 de ani. La masacrul din casa batranului a participat si un al doilea fiu…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier.El a declarat, marti seara, la postul de televiziune B1, ca discutiile…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , continua seria dezvaluirilor tulburatoare despre povestea de dragoste dintre Andi, fostul sot al Irinei Rimes, si rusoaica din Chisinau, Nica. Apropiatii femeii il acuza pe Andi ca a parasit-o, dupa ce a ”stors-o” de bani si dupa ce Nica a pierdut doi copii, ajungand…

- Un tânar de doar 20 de ani a decis sa își puna capat zilelor pentru ca nu ar fi avut o mașina, propria casa cu mobila noua și haine de firma. Marturisirea a facut-o chiar mamei lui. Jack Cropper era muncitor constructor și locuia cu prietena sa într-o rulota pe șantierul…

- Prietenii artistului timișorean, Sergiu Curca, care s-a sinucis in prima zi a anului sar in apararea tanarului, dupa ce mai mulți cunoscuți au postat pe pagina de Facebook a defunctului mai multe mesaje prin care iș arata nedumerirea fața de acest gest necugetat.

- Detalii uluitoare ies la iveala dupa ce a fost descoperit biletul de adio lasat de Sergiu Curca, solistul de muzica populara care s-a sinucis in prima zi a a anului 2018. Tanarul de 22 ani a spus ca a decis sa-și puna capat zilelor din cuza singuratații. Familia lui Sergiu Curca a descoperit biletul…

- Sergiu Curca, un tanar de 22 de ani, care avea o cariera promitatoare in muzica, a decis sa-si incheie socotelile cu aceasta lume chiar in prima zi a anului si a lasat in urma o durere in sufletul celor dragi.

- Un tanar de 18 ani a recurs la un gest tragic, cu doar doua zile inainte de sfarșitul anului. Acesta s-a sinucis, intinzandu-se liniștit pe calea ferata, fiind inevitabil de tren. Totul s-a petrecut pe relația Timișoara – Oradea, in raza localitații aradene Santana, scrie aradon.ro. Mecanicul de locomotiva…

- Dupa ce au eliminat varianta crimei pasionale, anchetatorii au ajuns la concluzia ca Anda si Bogdan Maleon s-au sinucis. Insa, alte detalii ies la iveala. Se pare ca femeia suferea cumplit deoarece nu putea avea copii, lucru ce ar fi dus la deznodamantul tragic.

- Ies la iveala fapte neștiute din dosarul Hexi Pharma. Dan Condrea avea un pistol pe care poliția i-l gasește acasa abia la percheziția de dupa sinucidere! Dupa deces, în corpul sau se gasesc urme de diazepam.

- Nicolae Dica a vorbit despre mijlocașul Olimpiu Moruțan, cel care azi a negociat cu șefii FCSB transferul la formația roș-albastra. (Detalii aici) Tehicianul FCSB a dezvaluit ca a avut o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica și cei trei au decis ca mijlocașul sa joace la formația lui Costel Enache…

- SAVALIUC CRISTIAN Nascut in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Data nașterii: 31-08-1970 Cetațenie: ROMANA Domiciliat in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Localitatea: FOCSANI Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Fapta: Evaziune fiscala Semnalmente Inaltime…

- "Am reusit sa NU imi fac "prieteni" printre reprezentantii actionarului majoritar - KMG International, care s-au dovedit ca au o capacitate de "accesare" (pe cai oficiale) a structurilor statale, infinit mai mare decat a chiar reprezentatului Statului Roman", mai spune Marius Mitrus, printr-o postare…

- Potrivit reprezentantilor Penitenciarului Poarta Alba, miercuri, o angajata a institutiei de la sectorul administrativ a cerut unei colege un cutit, cu care si-a provocat rani la incheietura mainii. Medicul unitatii i-a acordat primul ajutor si a bandajat-o, acesta constatand ca ranile suferite…

- Partidul Social Democrat a anuntat ca suspenda actiunile politice impotriva ”statului paralel” și de susținere a președintelui Liviu Dragnea programate pentru perioada urmatoare. De asemenea, mișcarea #Rezist a anunțat ca va amana protestele din fiecare duminica. Motivul: decesul Regelui Mihai. “In…

- Laurentiu Reghecampf a dezvaluit ca a plecat de la FCSB pentru a nu-si strica relatia de prietenie pe care o are cu Gigi Becali, intr-un moment in care finantatorul vicecampioanei incepuse sa forteze nota. Din Emirate, Reghe a vorbit si despre sumele foarte mari de bani pe care le-a incasat de la…

- Miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, la Bruxelles, în încercarea de a pune la punct o lista neagra a paradisurilor fiscale, care ar urma sa conțina aproximativ 20 de nume, o premiera pentru UE, informeaza Radu Tudor pe blog-ul sau. Aceasta…

- MARȚI: 04.12.2017 INTERVAL ORAR: 09:00 – 15:00. STRAZI AFECTATE: Primaverii, Carol Davila, Bradet, Hotel Ciuperca. MOTIVUL: Inlocuire robineți defecți Str.Bradet ,Carol Davilla. STRAZI AFECTATE: Brazilor. MOTIVUL: Eliminare avarie Str.Brazilor, nr.4. STRAZI…

- Potrivit purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Drachiciu, accidentul rutier a avut loc la iesire din municipiul Buzau, pe DN 2-E85, in coliziune fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. "In accident au fost mai multe victime. Cinci persoane…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguța a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe pentru a-i fi înmânata nota de protest în legatura cu numeroasele cazuri în care cetațenilor ruși le-a fost interzis accesul în…