Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Apararii Nationale, Gabriel Les, le a transmis vineri militarilor romani ca pot conta pe sprijinul sau in vederea continuarii procesului de inzestrare a Armatei, iar echipamentele militare ce urmeaza sa intre in dotarea lor vor intari capacitatea de lupta, potrivit Agerpres.Astazi,…

- Ministrul demis al Apararii Nationale, Gabriel Les, le-a transmis vineri militarilor romani ca pot conta pe sprijinul sau in vederea continuarii procesului de inzestrare a Armatei, iar echipamentele militare ce urmeaza sa intre in dotarea lor vor intari capacitatea de lupta. "Astazi, doresc sa va transmit,…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș a transmis un mesaj cu ocazie Zilei Armatei Romane, prin care a adus un omagiu eroilor neamului romanesc. „La 25 Octombrie 1944, ostasii romani au redat Tarii orasele Carei si Satu Mare, dupa eroica epopee a luptelor de la Paulis, Iernut, Oarba de Mures, Dealul…

- 'Sarbatorim astazi Armata Romaniei, militarii si faptele lor de arme care au scris istorie in momente de rascruce ale poporului roman, dar si pe cei care astazi au preluat de la inaintasi misiunea sacra de aparare. Haina militara si cei care aleg sa o poarte s-au bucurat mereu de respect si de cea…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a precizat, marti seara, ca MApN este in legatura directa cu Ministerul Afacerilor Externe iar daca li se va cere, se va interveni cu aeronave pentru evacuarea romanului ranit in urma atacului terorist ce a avut loc la Kabul, in Afganistan. "Suntem…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va participa, miercuri si joi, la Helsinki, Finlanda, la reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, informeaza MApN.Citește și: Și-a facut harakiri! Demisie din Guvernul Dancila Potrivit sursei citate, reuniunea va…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va participa, miercuri si joi, la Helsinki, Finlanda, la reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, informeaza MApN. Potrivit sursei...

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a transmis un mesaj, marti, cu prilejul implinirii a 102 ani de la Batalia de la Marasesti, in care a adus un omagiu ostasilor romani care "s-au jertfit in numele apararii valorilor sacre ale umanitatii". Ministrul a scris, pe Facebook, ca Batalia de la Marasesti…