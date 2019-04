Ce le-a spus fiul lui Andrei Pleșu anchetatorilor. Mihai Pleșu este cercetat într-un dosar de trafic de droguri Fiul cunoscutului scriitor și filosof Andrei Pleșu le-ar declarat anchetatorilor ca drogurile il ajutau sa cugete si sa filozofeze. Mihai Pleșu, fiul cel mare al lui Andrei Pleșu, este cercetat intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Fiul filozofului Andrei Pleșu a fost ridicat vineri dimineața de polițiștii antidrog alaturi de alte 7 persoane. Fiul lui Andrei Plesu a fost ridicat dintr-un bloc din cartierul Cotroceni. Conform unor surse din ancheta, in locuinta lui ar fi fost gasite cateva grame si o planta de cannabis. Polițiștii l-au luat din pat pe Mihai Pleșu și pe iubita acestuia,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

