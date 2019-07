Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Boldea, barbatul care a ucis un om in parcul din orasul Faget si a ranit alte cinci persoane, in decursul zilei de miercuri, a fost retinut pentru 27 de ore. Individul este acuzat de omor si tentativa de omor.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, in urma audierilor, procurorii au dispus urmarirea penala fata de Ionel Boldea, tanarul care a omorat un barbat si a ranit alte cinci persoane, pentru omor si tentativa de omor, aflate in concurs real.

- Prins dupa aproape 24 de ore de cautari, criminalul din Faget a ajuns in fața procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Acesta a fost prins in cursul acestei nopți, fiind oprit de polițiști in timp ce se afla la volanul unei mașini. Ionel Boldea nu a opus rezistența, insa conform…

- Criminalul de la Faget a fost prins azi-noapte! El se afla intr-un autoturism furat, cu motorul pornit, la marginea satului natal Bichegi. Nu a opus rezistenta si a fost imobilizat. Individul a declarat ca, in comiterea crimei, a fost inspirat de o icoana. Facebook (Info Trafic Actualitati)

- Barbatul care ieri dimineața a omorat un om intr-un parc din Faget, a bagat o femeie in coma și a ranit alte patru persoane, a fost prins de polițiști noaptea trecuta. Ionel Boldea a fost prins in jurul orei 2.00, in apropierea casei sale din localitatea Bichigi. Individul de 33 de ani a fost cautat…

- Ionel Boldea, criminalul care a ucis un om in parcul central din orasul Faget in dimineata zilei de miercuri, 3 iulie, este cunoscut in zona drept un tip foarte violent. In 2017, l-a batut crunt pe un tanar din Faget.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, in total, Ionel Boldea a agresat sase persoane, iar una dintre victime si-a pierdut viata. Individul de 33 de ani a mers in parcul din orasul Faget, unde, din senin, a atacat un barbat si o femeie, sot si sotie, care faceau jogging.…