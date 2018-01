Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- "Nu a fost niciodata vorba sa ma intorc in ianuarie, nu am discutat niciodata momentul revenirii mele, pentru ca atunci cand ai un copil, nu te poți gandi la cariera ta foarte repede. Eu ma aflu in concediul post natal. Deci nu se pune problema despre o reziliere a contractului cu Kanal D. Nu s-a…

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Prezentatorea TV Gabriela Cristea, vedeta care a devenit de curand pentru prima oara mama, a fost inlocuita de șefii Kanal D de Bianca Dragușanu. Chiar daca nu era sigura, Gabriela a sperat pana in ultima clipa ca nu va ramane fara job. Vedeta a lamuri toata situatia. Bianca Dragusanu i-a luat locul…

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor. Bianca Dragusanu se pare ca s-a acomodat de minune in emisiunea…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Dupa ce s-a aflat ca Gabriela Cristea a fost concediata și nu se va mai intoarce la emisiunea pe care o modera in trecut, Tavi Clonda a facut ceva cu totul neașteptat. Se pare ca inceputul anului 2018 i-a adus un necaz mare Gabrielei Cristea. Aceasta nu se va mai intoarce pe marile ecrane, caci a fost…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu, careia i-au dedicat si un nou decor, in valoare de 100.000 de euro! Dupa ce informatia a devenit publica pe CANCAN.RO, site-ul numarul unu…

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Cu cateva ore inainte "sa explodeze" informatia potrivit careia Gabriela Cristea nu se mai intoarce in platoul emisiunii "Te vreau langa mine", Bianca Dragusanu a facut public un mesaj in timp ce se afla langa un bolid de lux. Printre primii care i-au dat like la postare a fost partenerul sau, Victor…

- Bianca Dragusanu s-a asezat bine pe scaun atunci cand a preluat carma emisiunii pe care o prezenta Gabriela Cristea. Actuala prezentatoare TV va ramane pe micile ecrane, caci a ajuns de neinlocuit.

- Bianca Dragusanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” inceputului de an! Proaspata mamica trebuia sa revina pe sticla din ianuarie, insa inlocuirea Biancai Dragusanu la ”Te vreau langa mine” sta sub semnul intrebarii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora despre negocierile…

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Ilinca Vandici, slaba-bat la sase luni dupa nastere! Ilinca Vandici s-a ambitionat sa revina in forma la scurt timp dupa ce a adus pe lume primul sau copil . Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a avut mare grija la alimentatie si a facut sport zi de zi, cu atentie, dupa ce a nascut.…

- Cum anul 2017 se apropie cu pași repezi de final, Bianca Dragușanu a profitat și le-a transmis un mesaj celor cre o urmaresc la televizor. Bianca Dragușanu, care se muta intr-o casa mai mare , a ținut sa le mulțumeasca telespectatorilor sai, care o urmaresc la emisiunea „Te vreau langa mine”, de la…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Craciunul se apropie, iar aceasta perioada magica a anului a facut-o pe Bianca Dragusanu sa rememoreze cateva episoade din copilaria ei. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o modereaza la Kanal D ca facea multe trasnai cand era mica si a spus cum o pedepsea mama ei.

- Bianca Dragusanu a oferit detalii incredibile joi, 7 decembrie, in cadrul emisiunii ”Te vreau langa mine”, pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea tv a povestit cum a fost prima noapte in compania lui Victor Slav. A

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Ce a facut Bianca Dragușanu inainte sa ramana insarcinata.Prezentatoarea tv a recunoscut pentru prima oara acest lucru, in direct, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna o fetița și se ințeleg…

- Bianca Dragusanu ramane la carma emisiunii "Te vreau langa mine" pana la finele anului 2017. Perioada de pauza din tv a Gabrielei Cristea se apropie de sfarsit, iar din ianuarie proaspata mamica isi va relua postul.

- Viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea s-a schimbat radical de cand a venit pe lume Victoria, fetita lor. Artistul isi rasfata micuta cu fiecare ocazie pe care o are si nu ezita sa ii multumeasca sotiei sale pentru minunea pe care i-a daruit-o. Proaspatul tatic a facut declaratii despre problemele…

- Prezentatoarea de televiziune și-a aratat la TV casa in care locuiește și pentru care platește chirie. De curand, prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir s-a mutat in casa noua, impreuna cu fiica sa adoptata, Maia . Teo Trandafir, care a slabit spectaculos in ultima perioada de timp , nu are o locuința…

- Sarbatoarea de sambata, Sfantul Mucenic Victor are o insemnatate aparte in sufletul Gabrielei Cristea si al sotului ei, Tavi Clonda, pentru ca este ziua de nume a fiicei lor, Victoria. Prezentatoarea TV si sotul ei i-au transmis fiicei lor un mesaj emotionant.

- Gabriela Cristea traieste la intensitate maxima fiecare clipa petrecuta asaturi de fiica sa, iar gandul ca din ianuarie va trebui sa revina pe sticla ii da mari emotii. Prezentatoarea TV a dezvaluit si cand o va crestina pe micuta Victoria.

- Gabriela Cristea a facut declarații nemaiauzite despre viața ei de mamica. Gabriela Cristea, care și-a aniversat ziua de nume de Sfinții Mihail și Gavril , a acordat un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. Gabriela Cristea, care este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, este mamica…

- A fost mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda sambata, cand au sarbatorit-o pe micuta Victoria. Fiica lor a implinit o luna pe data de 23, dar ei au decis sa faca o mica petrecere cu o zi inainte.

- Astazi este ziua de naștere a Gabrielei Cristea.Prezentatoarea de la Kanal D implinește 43 de ani, iar soțul ei i-a transmis cel mai frumos cadou, o declarație de dragoste emoționanta. Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cel mai discrete cupluri de la noi. Cei doi au devenit parinți…

- Gabriela Cristea ține un obiect aparte, singurul de altfel printre multe jucarii, la capul patului in care doarme fiica ei. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea formeaza un cuplu cu muzicianul Tavi Clonda, cel impreuna cu care s-a mutat de curand in casa noua . In urma cu o luna, v edeta de…

- Bianca Dragușanu și-a atacat dur foștii iubiți. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut ca de cele mai multe ori s-a simțit mai „barbata” decat partenerul ei, asta pana l-a intalnit pe Victor Slav. Bianca Dragușanu a facut o marturisire neașteptata in cadrul emisiunii „Te vreau langa mine”. Bianca…

- "Mama adoptiva" a Gabrielei Cristea a vorbit, in exclusivitate, in emisunea "Star Matinal", de pe Antena Stars, despre Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi sunt parinți impliniți și sunt foarte fericiți alaturi de fiica lor, Victoria. Paula Craciunescu a vorbit despre starea de sanatate a prezentatoarei…

- Prezentatoarea de televiziune a facut publice cateva imagini cu vila pe care a contruit-o impreuna cu actualul ei partener de viața, muzicianul Tavi Clonda. Vedeta de televiziune Gabriela Cristea formeaza o familie fericita impreuna cu muzicianul Tavi Clonda. Cei doi au devenit parinți pentru prima…

- Andreea Mantea, apariție spectaculoasa la o nunta. Mai in gluma mai in serios, vedeta le-a spus fanilor ca a prins buchetul. Andreea Mantea a ales pentru apariția ei la „Se striga darul”, la o rochie creata de Bianca Dragușanu, care i-a pus in valoare noua silueta. Andreea Mantea a recunoscut recent…

- De cand a devenit mamica, Gabriela Cristea s-a dedicat total fetitei sale. A renuntat, temporar, la emisiunea pe care o prezenta la Kanal D si petrece mai tot timpul cu micuta ei, Bella Victoria Margot. Vedeta tv are si cateva sfaturi pentru alte mamici.

- Cum se relaxeaza Gabriela Cristea și fetița ei. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care iși ține micuța la piept. Fanii acesteia au reacționat imediat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit parinți in urma cu aproape o luna . Prezentatoarea tv a nascut prin cezariana o fetița…

- Bianca Dragușanu a vorbit despre povestea de iubire cu Victor Slav chiar la emisiunea pe care o prezinta. "Am alergat, am avut o drama in cabina. Am deschis dulapul și au cazut peste mine toate hainele: rochițele, pantofii, tot ce aveam acolo. Am adus cam multe și trebuie sa aerisesc. Așa…