- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…

- Investigația la casa mecanicului auto, banuit ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute in Caracal, este in plina desfașurare. Zeci de polițiști sunt la imobilul de pe strada Craiova, acolo unde au facut descoperiri tulburatoare.

- Fata a spus ca este sechestrata. A intervenit STS și s-au facut percheziții in mai multe case. Cand au ajuns la casa mecanicului auto, au fost gasite mai multe ramașite ce par a fi umane. Se presupune ca au fost tranșate și le-a fost dat foc. revenim cu amanunte

- Alexandra Macesanu, o adolescenta in varsta de 15 ani, este disparuta de aproximativ 48 de ore, si nimeni nu stie unde se afla. Fata locuieste in comuna Dobrosloveni din judetul Olt, iar ieri dimineata s-a urcat intr-o masina la ocazie, in Caracal, pentru a ajunge acasa. Acesta este al doilea caz de…

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu au fost vazute ultima data in timp ce erau luate la ocazie. Ambele fete, de varste apropiate, se intorceau…

- Alexandra Macesanu are 15 ani și este disparuta de aproximativ 24 de ore. Eleva liceului din Caracal a fost vazuta ieri dimineața, dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie. Familia este disperata și au dat alert ape conturile de socializare, mesajul fiind distribuit de foarte mulți oameni. „Maceșanu…

- Un barbat de 51 de ani și-a ucis soția lovind-o cu un ciocan in cap de nenumarate ori. Dupa ce a comis crima, acesta a sunat la Poliție sa spuna ce a facut. Teresa Garner, victima acestuia, a fost gas...

- "Barbatul, dupa depistare si identificare, insotit de politisti ai Sectiei 21, a fost transportat la spital pentru evaluare medicala. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri", informeaza Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Potrivit…