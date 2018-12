Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Mihai Mohaci și Mihai Valentin Popa, care anunțasera la inceputul lunii decembrie ca demisioneaza din PSD pentru a se inscrie in Pro Romania, au revenit in PSD, a anunțat liderul deputaților social-democrați, Daniel Suciu, luni, in plenul reunit al Parlamentului. „Vreau sa va anunț ca incepand…

- Doi deputați PSD care au plecat la inceputul lunii decembrie la partidul lui Victor Ponta ar putea reveni in PSD, au declarat pentru HotNews.ro surse din grupul parlamentar al social-democraților.

- Alți trei parlamentari PSD urmeaza sa paraseasca partidul și sa se inscrie in formațiunea lui Victor Ponta, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. Informația vine cu puțin timp inaintea ședinței comitetului executiv central, convocat luni, de la ora 14,00. UPDATE 14:08 La reuniunea CEX-ului,…

- Fostul premier si fondatorul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, ca alti patru deputati PSD au demisionat din partid si s-au alaturat formatiunii pe care acesta o conduce. Noii parlamentari Pro Romania sunt fostul lider PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, unul dintre contestatarii…

- Deși liderul PSD Liviu Dragnea susținea saptamana trecuta ca mai sunt doar niște detalii tehnice in discuție, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat luni ca partidele de guvernamant nu au cazut de acord cu privire la 5% din datele proiectului. Surse oficiale au precizat pentru Profit.ro ca este…

- Dupa ce nu de mult Andronescu reprezenta una din cele mai critice voci la adresa lui Liviu Dragnea și chiar dadea semne ca urmeaza sa pașeasca in partidul condus de Victor Ponta, acum ea s-a intors la 180 de grade și, susțin surse din PSD, a acceptat toate funcțiile pe care Dragnea i le-a pus pe masa.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea se va intalni luni cu liderul UDMR, Kelemen Hunor pentru a discuta despre susținerea legii offshore, au declarat surse oficiale pentru Hotnews.ro. Coaliția a ajuns la un consens in ceea ce privește legea off shore și urmeaza sa demareze discuțiile in comisia de specialitate.…