Ce le-a mai trecut unora prin minte: vand “cenusa de la Notre-Dame” Ca romanul e intreprinzator, de multe ori nu incape discutie. Doar ca sunt dati in care ideile unora depasesc orice imaginatie. Altfel cum s-ar putea citi cele trei anunturi postate pe olx.ro – in care au fost scoasa la vanzare… “cenusa de la Notre-Dame” -catedrala pariziana reper pentru cultura franceza si mondiala care a fost afectata […] Ce le-a mai trecut unora prin minte: vand “cenusa de la Notre-Dame” is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile de la incendiul devastator care a atras atentia lumii intregi, pe OLX au aparut anunturi de vanzare a cenusii ramase in urma. Preturile variaza intre 400 si 500 de lei. Cele doua anunturi descoperite de Libertatea sunt incadrate la categoriile “cereale, furaje, fan” si “arta, obiecte de…

- Cu doar 1.000 de lei, negociabil si redus de la 4.000 de lei, poti achizitiona de pe site-uri de licitatii din .ro "cenusa de la Notre-Dame de Paris" care, promite vanzatorul, "te vindeca si te scapa de blesteme si de farmece"....

- Valul masiv de donatii pentru reconstruirea catedralei Notre-Dame a provocat o dezbatere in Franta, nu putine voci denuntand o 'generozitate selectiva', intr-o tara zguduita de mai multe luni de criza 'vestelor galbene' si in care donatiile pentru persoanele cele mai defavorizate sunt in scadere,…

- Marea orga a catedralei Notre-Dame de Paris "nu a fost arsa" in incendiul care a devastat edificiul, dar structura sa a suferit pagube, a afirmat pentru AFP unul dintre cei trei organisti titulari al monumentului.

- Imaginile cu valvataia care a inghitit o parte din cladirea Notre-Dame, unul dintre elementele de suflet a culturii si spiritualitatii francezilor, atat de cautata in vizitele lor de turisti din toata lumea, au fost greu de privit. In rastimpul, insa, in care unii francezi iesisera in strada sa se roage,…

- A inceput simularea examenului național de Bacalaureat 2019. Probele se desfașoara in perioada 18-29 martie, pentru elevii de clasele XI-a si a XII-a. Prima proba susținuta de catre liceeni este cea de la limba si literatura romana.

- Ca sa se lamureasca toata lumea cum e cu cifrele din bugetul alocat in acest an Capitalei, edilul il provoaca, practic, pe liderul PSD la o confruntare televizata. Gabriela Firea le declara locuitorilor Bucurestilor ca va lupta “cu aceasta monstruozitate de buget” si ii cere presedintelui social-democrat…

- Pe cat de mare este compania, pe atat de mari sunt si problemele. Cele tehnice, bineinteles, pentru ca Orange si-a facut deja un renume in privinta dificultatilor pe care le intampina clientii cand vine vorba de conectare la retea. De data aceasta, problemele i-au exasperat pe cei ce au incercat, ieri,…