Ce-l asteapta pe Putin Ales pentru al patrulea mandat cu 75% din sufragii, cu o participare importanta la vot din partea rusilor, Vladimir Putin este asteptat de o serie de probleme structurale principale care afecteaza cresterea economica a Rusiei. Chiar daca situatia tarii s-a stabilizat dupa recesiunea din 2015-2016, previziunile de crestere plafoneaza la 1-2%, sub obiectivele fixate de […] Ce-l asteapta pe Putin is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a felicitat luni pe importantul sau aliat rus Vladimir Putin pentru victoria "logica" in alegerile prezidentiale de duminica, spunand ca este rezultatul "performantelor sale remarcabile", relateaza AFP. Angajamentul militar al Rusiei din septembrie 2015 in razboiul…

- In urma rezultatelor parțiale ale alegerilor prezidențiale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a caștigat cu peste 75% din voturi. Acesta va fi al patrulea mandat al lui Putin, fiind al doilea președinte dupa Stalin care sa se afla la putere vreme de 20 de ani. In urma…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, relateaza Agerpres. Presedintele rus s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- La sfarsitul celui de-al patrulea mandat in fruntea Rusiei, in 2024, Vladimir Putin se va alatura conducatorilor care au ramas la putere cel putin un sfert de secol, dar va fi departe „performantele“ inregistrarile de presedintele cubanez Fidel Castro, dictatorul nord-corean Kim Ir Sen sau cel libian…

- Astfel, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia si-a trasat ca obiectiv sa trimita echipaj uman pe Marte, dar și pe Luna, ca parte a unui program spațial renascut. Lansarea misiunilor va debuta anul viitor. Rușii vor incepe prin a trimite roboți pe planeta roșie, iar imediat dupa un echipaj uman…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita in regiunea anexata Crimeea, inaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Fost ofiter KGB, aflat in fruntea tarii de peste 18 ani, Vladimir Putin, dat castigator la prezidentialele de duminica, incarneaza cu autoritate ambitia unei Rusii care si-a regasit forta. Militara si geostrategica, desigur, nu cea economica, dar se pare ca e suficient pentru unii alegatori. ”Nimeni…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters, conform news.ro.Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, intr-un interviu pentru televiziunea NBC, ca nu acorda importanta investigatiei din Statele Unite privind presupuse interferente ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, intrucat Kremlinul nu are nicio implicare in acest sens.

- Ambitia presedintelui rus pentru al patrulea mandat la Kremlin este sa redea Rusiei importanta pe care o avea URSS pe timpul Razboiului Rece si pentru aceasta recurge la mijloacele militare, propagandistice si economice. Dar are un concurent redutabi: China.

- Busturi ale lui Iosif Vissarionovici Djugasvili apar ca ciupercile dupa ploaie. Un sef al FSB justifica epurarile fostului dictator iar Vladimir Putin denunta o ”diabolizare excesiva” a tiranului. In fiecare an, in ziua de 5 martie, ziua morti lui Stalin, militanti comunisti i-au depus flori pe mormantul…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi…

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamani de alegerile rezidentiale din Rusia. In cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor sai din Kaliningrad, Putin a fost intrebat ce eveniment din istoria Rusiei ar vrea sa il schimbe. ”Colapsul Uniunii Sovietice”, a raspuns…

- Avertismentele presedintelui rus Vladimir Putin la adresa aliatilor NATO sint ‘inacceptabile’ si nu ajuta eforturile de reducere a tensiunilor, a declarat vineri Alianta Nord-Atlantica, la o zi dupa ce liderul rus a anuntat in fata parlamentului ultimele tipuri de arme de inalta tehnologie ale Rusiei, relateaza…

- "Nimeni nu a bagat de seaman ce vorbim. Ascultati acum!". Cu aceste cuvinte si-a incheiat Vladimir Putin, in ropotele de aplauze ale asistentei, prezentarea celor mai noi realizari ale Rusiei in domeniul...

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Agenția Bloomberg, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat".

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Fara un program, fara dezbateri si fara o opozitie serioasa, presedintele rus in functie, Vladimir Putin, se multumeste cu o campanie minima pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, pe care - potrivit sondajelor - le va castiga fara probleme, in vederea celui de-al patrulea mandat, comenteaza…

- Vicepremierul Stanescu ar putea afla in cursul acestei zile daca magistratii Instantei Supreme decis redeschiderea urmaririi penale in dosarul in care apare si numele sau. Paul Stanescu a ajuns inca de la primele ore ale zilei la Inalta Curte si asteapta sa intre in sala de judecata, pentru a afla ce…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost data publicitații marți, de catre Departamentul de Trezorerie al SUA.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Alexander Grușko din funcția de reprezentant permanent al Rusiei la NATO. Decretul lui Putin din 22 ianuarie a fost publicat pe portalul oficial al informațiilor legale, transmite TASS. „Il eliberam pe Grușko Alexander Viktorovici de indatoririle de Reprezentant…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Productia americana de petrol va depasi 10 milioane de barili pe zi, in special datorita exploatarilor de sist, depasind un precedent record inregistrat in 1970, si apropiindu-se de previziunile autoritatilor de 11 millioane de barili pe zi la finele lui 2019, o productie echivalenta cu cea a Rusiei,…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kiril, a vorbit din nou despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, intr-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Kiselev, la postul national de televiziune. Kiril a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a vorbit atat despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, dar a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. - continua -

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.