- Transferat in locul lui Frenkie de Jong, Razvan Marin l-a incantat deja pe antrenorul Ten Hag: „A demonstrat imediat de ce l-am adus aici. Calitațile lui sunt evidente". Dupa pregatire, Razvan Marin pare punct fix in prima echipa a Ajaxului, așteptand debutul oficial. Sambata, in Supercupa Olandei cu…

- Razvan Marin a intrat sambata in cantonament, in primul sau stagiu de pregatire cu "lancierii" in Austria, la Bramberg. Duminica a debutat in alb-roșu, in amicalul cu Istanbul Bașakșehir (2-1). Razvan Marin, prima reactie dupa ce a fost prezentat oficial de Ajax Amsterdam Mijlocașul…

- Codrin Stefanescu, candidat la functia de secretar general al PSD, a transmis o scrisoare deschisa colegilor de partid, in care le transmite ca este foarte ingrijorat de faptul ca social-democratilor li se impun „directii straine” de ce a fost facut pana acum si li se cere „sa uite trecutul”. „Sunt…

- Petru Racu crede in sansele cluburilor moldovenesti ce ne vor reprezenta in cupele europene inter-cluburi.Internationalul moldovean a jucat in trecut la Sheriff Tiraspol si Milsami Orhei, doua dintre cele patru echipe ce vor incerca sa se califice in faza grupelor Ligii Campionilor

- ROMANIA U21 // Ianis Hagi (20 de ani) e numele care se afla pe buzele tuturor microbiștilor din Romania in ultimele luni. Deja o certitudine in Liga 1, mijlicașul e liderul generației U21, care se afla la Campionatul Euorpean din Italia și San Marino. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia…

- Alegatorii romani si comunitari care se afla in strainatate pe 26 mai pot vota si pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul national la oricare dintre cele 441 sectii organizate in strainatate. Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate, Ministerul…

- Numarul total de alegatori inscrisi in Registrul Electoral este de 18.987.675 de persoane, din care 18.835 au drepturile de vot radiate la data de 26.05.2019, in urma interzicerii exercitarii dreptului de a alege sau punerii sub...

- Mihai Stoichita (64 de ani), a vorbit atat despre naționala de seniori, cat și despre naționala U21. Șeful Comisiei Tehnice FRF are un sfat important pentru tinerii jucatori: „De ce sa nu joace Razvan Marin la U21? E ultimul meci la U21 din viața lui, nu se mai intalnește cu așa ceva. Eu mereu le zic…