Ce judete au obtinut cele mai mari finantari pentru agricultura in campania 2017? Constanta, pe primul loc

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Teleorman, sub semnatura directorului executiv, Eugen Mihai Coman, aduce la cunoștința faptul ca a demarat Campania de informarea fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018. Acțiunea se deruleaza sub sloganul: “Drumul…

- APIA Teleorman a demarat Campania de informare privind depunerea Cererii Unice de Plata in Economie / Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Teleorman a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018. Potrvit reprezentantilor…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357, pana la data de 15 februarie 2018, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. „Incepand cu…

- Cele mai reprezentative produse culinare traditionale din Dobrogea au fost promovate, marti, la Palatul Parlamentului, in cadrul evenimentului-proiect de lansare a marcii "Produs Traditional din Dobrogea", organizat de primarul Comunei Cumpana, Constanta, Mariana Gaju, prim-vicepresedinte al Asociatiei…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca miercuri, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 “Plați privind Bunastarea animalelor”, Pachet A – Porcine și Pachet B – Pasari, Campania 2017. Astfel, in perioada 06 – 14.02.2018, s-au…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 14.02.2018, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 "Plati privind Bunastarea animalelor", Pachet A - Porcine si Pachet B - Pasari, Campania 2017. ...

- Crescatorii care vor sa-și promoveze produsele din fermele de ovine sau de caprine pot beneficia de un ajutor financiar european. Bugetul alocat, la nivel european, sectorului carnii de ovine și caprine este de 6 milioane euro, din care 2 milioane euro sunt prevazute pentru programele simple de promovare…

- Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi…

- Fata de 2016, traficul naval pe Dunarea maritima, prin canalul Sulina, a crescut in 2017 cu 5,2% la numarul de nave si 14,2% la tone marfa, potrivit directorului Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru."Tot timpul anului s-a asigurat o adancime de minimum 25 de picioare,…

- Agricultorii vor beneficia și in 2018 de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic și imbunatațiri funciare, permițand astfel o diminuare a costurilor de producție in sectorul agricol prin rambursarea diferențelor…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Clujul, orașul de unde pleci repede ca turist. Evaziune in floare la hoteluri Județul Cluj nu intra in primele trei locuri pe țara in privința sosirilor de turiști, iar ca numar de innoptari ale acestora este abia pe locul șase la nivel național, la mare distanța de Constanța, București sau Brașov.…

- Alexandru Potor, secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), spune ca Romania militeaza la nivelul Comisiei Europene pentru egalizarea subventiilor la nivelul UE, insa tarile cu subventii peste media UE, precum Olanda, se im­potrivesc vehe­ment acestui demers…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, pana la data de 31 ianuarie 2018, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017.Astfel, incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s a autorizat la…

- Un numar de 700.111 de fermieri au primit, pana la data de 1 februarie, suma de 1,767 miliarde de euro, in urma cererilor de plata depuse in cadrul Campaniei 2017, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Numarul cererilor depuse (din care au fost excluse cererile neeligibile) s-a…

- Chiar in prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, care reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Ministerul Agriculturii intenționeaza sa le dea fermierilor 320,58 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, conform unui proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pus in dezbatere…

- Marți, la Palatul Victoria a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica), care vor merge in 34 de spitale din tara. Premierul Mihai…

- Incepand de luni, 8 ianuarie s-a reluat plata aferenta Campaniei 2017, anunța Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La nivel național, 16.148 fermieri au fost autorizați la plata, cu suma totala de 43,6 milioane de euro. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro, iar diferenta…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017,…

- Comisia Europeana (CE) a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Romania a exportat, in primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 2,5%, pana la 1,421 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Deși 2017 a fost anul in care Romania a avut cea mai mare producție agricola istorica la cateva categorii de produse, țara noastra s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…

- In 2018, Ministerul Agriculturii vrea sa introduca o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor in valoare de 56 milioane lei pentru ”obtinerea unor productii de calitate”, conform unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul institutiei. ”Suma alocata pentru plata ajutoarelor…

- Traditionala loterie de Craciun organizata în Spania, care se desfasoara la ora transmiterii acestor informatii la Madrid, va înmâna câstigatorilor din acest an premii totale de 2,4 miliarde de euro, iar cel mai mare premiu individual - denumit "El Gordo" - va fi de…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Anul 2017, a insemnat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, atat din punct de vedere al masurilor administrative cat și al rezultatelor din domeniu, un an incarcat de realizari. Astfel, au fost elaborate și aprobate un numar de 466 acte normative din care 5 legi, 7 ordonanțe…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene este cel de-al…

- Ajutorul de stat de care beneficiaza, in acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorat cu 116,968 milioane lei, transmite Guvernul, intr-un comunicat de presa Printr-o Hotarare adoptata miercuri, Guvernul a modificat suma alocata pentru plata ajutorului…

- Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, in valoare de peste 6,372 milioane de lei (peste 1,37 milioane euro), a fost castigat duminica iar biletul norocos, in valoare de 18,10 lei, a fost jucat la o agentie din Constanta.