S-a lansat „Close To Me” de la Ellie Goulding x Diplo Featuring. Swae Lee – Remixes

In sfarsit fanii se pot bucura pe deplin de hit-ul „Close To Me”, colaborarea fenomen dintre Ellie Goulding, Diplo si Swae Lee, care vine acum in alte doua variante, remixate de Felix Cartal si CID, ce vor intretine multa… [citeste mai departe]