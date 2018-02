Stiri pe aceeasi tema

- Noul an vine intotdeauna cu rezoluții noi, insa interesul pentru a le respecta pana la capat se pierde, odata cu trecerea primelor zile. Și cum suntem deja in a doua luna din an, cu siguranța ai uitat ca ți-ai promis inainte de Revelion ca in 2018 te vei preocupa mai mult de ce pui in farfurie și de…

- Jeremy Clarkson a dezvaluit ca memoria lui Richard Hammond, alaturi de care prezinta show-ul "The Grand Tour", a fost deteriorata de accidentele de masina pe care acesta le-a suferit de-a lungul timpului, scrie Daily Mail, potrivit Digi24.ro.

- Acasa la Anca Pandrea se afla, peste tot, fotografii, tablouri și alte amintiri cu Iurie Darie. Actrița a ramas acum cu Steven, cațelul pe care ea și partenerul sau l-au gasit sub geamul dormitorului. De mai bine de cinci ani, de cand a murit Iurie Darie, in casa Ancai Pandrea nu s-a schimbat mai nimic.…

- Sanatatea fizica si mentala tin de o hidratare corecta. In zilele toride, organismul are nevoie de si mai multe lichide. Nici iarna insa nu trebuie sa neglijam acest aspect. Daca nu stim sa recunoastem semnele unei pierderi de apa din corp si sa luam masurile necesare, starea ni se poate agrava.

- Mai multe obiecte rotunde din metal au cazut din cer, speriind mii de localnici care locuiau in zona. inicdentul bizar s-a petrecut in estul Braziliei, dar și in Peru, dupa cum relateaza publicația britanica Daily Star.

- Noul ministru al Sanatații a declarat ca „Sanatatea este un pacient care trebuie tratat”, iar prima urgenta a mandatului sau o constituie rezolvarea problemelor medicilor rezidenti. Avem Guvern. Membrii Executivului condus de Viorica Dancila –prima femeie-premier din Romania, au trecut „pe repede…

- 1. Pupile mai mariAcestea se dilata cand vezi ceva ce iți place. E ca un impuls pe care nu-l poate controla. Așa ca atunci cand stați intr-un loc luminos, uita-te in ochii lui sa vezi cum are pupilele. 2. Iși ridica spranceneleCand ne place ceva anume inconștient deschidem ochii…

- Sofia Vicoveanca și-a enervat vecinii. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le explica fanilor, de la ce a pornit totul. Prietenii virtuali au susținut-o și i-au admirat gestul. Sofia Vicoveanca a postat pe o retea de socializare un text in care isi exprima supararea pentru toata…

- Intr-un secol dominat de frica de bacterii, de antibiotice, de sapunuri și geluri antibacteriene, pe care le cumparam la ieșirea din supermarket, ideea ca intre multitudinea de microbi și sanatatea noastra ar fi o legatura benefica pare o gluma proasta. Sau nu e? Hai sa vedem! Bacteriile, virușii,…

- Intr-un articol de pe blogul ei, Adelina Pestrițu povestește despre mutarea in casa noua și motivul pentru care a decis sa-și schimbe locuința. Ea spune ca locuia de cinci ani intr-un apartament cu doua camere, dar și-a dorit unul mai spațios, cu mai multe camere și pe care sa-l poata decora dupa gusturile…

- Cheagurile de sange ucid unul din patru oameni din intreaga lume. Daca nu aveati cunostinta de existenta acestui pericol potential, nu sunteti singurul! In urma unui sondaj realizat de catre Societatea Internationala de Hemostaza si Tromboza ce a inclus opt tari din America de Nord, America de Sud,…

- Kinetoterapia o alternativa la analgezice sau chiar la bisturiu La Centrul de Sanatate Multifuncțional ”Sfantul Nectarie” Sector 6, ședințele de recuperare medicala prin kinetoterapie se adreseaza tuturor persoanelor pentru care sanatatea este importanta. Serviciile medicale existente in cadrul Centrului…

- Ioan Danciu se confrunta cu grave probleme de sanatate. Fostul mare arbitru a fost internat in spital si a fost in coma de ziua sa. In varsta de 65 de ani, acesta sufera de probleme cardiace. A

- Mulți inca o știu drept Dana Scully, agent special FBI, rol pe care l-a jucat in popularul serial ”The X-Files”, incepand din 1993. Pe atunci, Gillian Anderson avea doar 24 de ani și, prin urmare, o experiența actoriceasca de-a dreptul modesta. In scurt timp, insa, datorita popularitații caștigate de…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- CAPRICORN: Se știe despre acești nativi ca sunt persoane muncitoare și ambițioase, insa de aceasta data vor avea de suferit din aceasta cauza. Se vor concentra atat de mult pe planul profesional și pe ceea ce au de facut in cariera, incat vor neglija planul sentimental. Acest lucru…

- Un gorjean din comuna Stejari a postat pe facebook un film in care o persoana se chinuia sa monteze o poarta lunga de șase metri. Barbatul era asistat de polițiști și localnici, dar nimeni nu il ajuta. Localnicii au explicat ca este vorba...

- HOROSCOP 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in noul an! Citește previziunile complete. HOROSCOP 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Va trebui sa fii foarte atent la ce iți ofera viața in acest domeniu, pe…

- Dinu Maxer a fost impreuna cu baietelul sau in aceasta seara in platoul emisiunii de la „Acces Direct” pentru a se bucura de cea de-a treia zi de Craciun! Aici cel mic a dezvaluit un secret pe care tatal sau cu siguranta nu il stia.

- Presedintele Romaniei a surprins milioane de oameni cu urarea video pe care a facut-o azi, in Ajun de Craciun. Klaus Iohannis a transmis cateva ganduri emotionante cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- Zilele libere de la finalul anului este un prilej pentru a sta mai mult langa cei dragi, de a savurat multe bucate tradiționale, insa ce se intampla cu sanatatea și silueta ta? Daca te-ai chinuit tot anul sa fii activ sa respecți un regim alimentar corespunzator și sanatos, bucatele din fața…

- Un copil a fost spulberat de un autoturism chiar sub privirile parintilor. Cumplitul accident a avut loc vineri, intr-o localitate din judetul Cluj. Din pacate, micutul in varsta de 5 ani nu a mai putut fi salvat. A

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi atrage atenția ca PSD trebuie sa respecte opinia Comisiei de la Veneția in chestiunea legilor justiției, in condițiile in care - pe buna dreptate - și guvernarea PSD a cerut Ucrainei sa respecte opinia organismului internațional in privința legii educației.“Vizita…

- Din acel moment și pana azi, am invatat nenumarate lectii, am cunoscut oameni si caractere, am invatat ca pentru a intelege realitatile trebuie sa privesti spectacolul lumii fara patimi. Am inteles ca poti avea o parere reala despre un om doar daca il privesti prin ochii tai si cat de eronate…

- Comunicat de presa: Sanatatea, educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat astazi in ședința de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și caștig salarial…

- Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal, a comentat victoria extrem de importanta reușita de "tricolore" in fața Spaniei, scor 19-17, intr-un meci contand pentru grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. "Sunt foarte mandra de echipa mea. Nu ne-am dat batute, iar asta e foarte important…

- Campioana europeana la cei mai putini bani alocati educatiei, Romania isi ignora copiii din zonele rurale si de etnie roma, potrivit unui studiu al Comisiei Europene. O alta tendinta ingrijoratoare e indepartarea elevilor de facultate: abandonul scolar pentru segmentul 18-24 ...

- Acestea sunt cele mai întâlnite greșeli pe care le facem zilnic și care ne influențeaza major sanatatea creierului, scrie doctorulzilei.ro Absența micului dejun. Micul dejun chiar este masa cea mai importanta a zilei, dar daca va lipsi mereu, nivelul zaharului în…

- Diana Bișinicu, de urgența la spital dupa ce s-a ranit la ochi.Totul s-a intamplat in timpul filmarilor pentru noul videoclip. Artista nu și-a mai putut ține ochii deschiși și a ajuns pe mana medicului. Invitata in cadrul emisiunii „Rai da buni”, Diana a povestit chinul prin care a trecut din cauza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, care a participat vineri la parada de la Arcul de Triumf, a declarat ca rivalitațile trebuie uitate de Ziua Naționala, cu referire la faptul ca președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, nu au fost prezenți in tribuna…

- Lui DJ Wanda i s-a recomandat sa poarte masca, insa refuza sa faca acest lucru. Vedeta a recunoscut ea insasi ca a ales sa nu poarte masca, asa cum i-a fost recomandat, intr-o emisiune TV.

- Berbec Esti implicat intr-un proiect care va avea rezultate excelente, dar nu ai ajuns inca acolo. Parca e un proces de coacere, pregatesti terenul pentru momentul cand vei incepe sa si culegi recolta. Trage tare, implica-te, investeste-ti toate resursele bune pentru acest proiect,…

- In fiecare an, pe 30 octombrie, biserica il pomeneste pe Sfantul Apostol Andrei, unul dintre cei mai importanti Sfinti. In aceasta zi, o multime de romani care ii poarta numele isi sarbatoresc ziua onomastica.

- Buletin rutier – 28.11.2017 Starea vremii: In ultimele 24 de ore cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitații sub forma de ploaie la campie, lapovița și ninsoare la deal și munte. Zapada cazuta in zonele de munte a fost de pana la 5 cm. Temperaturile au fost cuprinse intre -2 gr. C și + 6gr. C.…

- In seara de 25 noiembrie, la Palatul Național s-au adunat adevarații fani ai trupei Hurts. Unii au avut șansa sa se fotografieze cu membrii formației, alții doar au putut sta la cițiva metri de ei. In acea seara s-au facut sute, mii de fotografii și videouri de la concert. Cu aceasta ocazie, va prezentam…

- Viorel Lis a avut probleme medicale mari in ultimele zile, motiv pentru care a fost internat si, ulterior, operat. Desi operatia a fost una complicata, totul a decurs foarte bine. Momentan, barbatul nu se simte foarte bine, oboseste foarte repede, nu mai are energie, dar spera sa depaseasca aceasta…

- Actrita este la spiatlul Floreasca de cateva zile. Surse medicale spun ca starea ei este grava. Cristina Stamate a ajuns la spital din motive cardiace. Actrita era inconstienta, deshidratata,cu hipertensiune si luase antigoagulante in exces, ceeea ce ar putea ingreuna situatia, au mai spus…

- Eduardo Berizzo are cancer de prostata. Le-a dat vestea tuturor jucatorilor la pauza meciului Sevilla – Liverpool 3-3, iar andaluzii au intors scorul miraculos. Eduardo Berizzo le-a comunicat elevilor sai teribila vestea in zilele trecute, dar și al pauza meciului cu ”cormoranii”, susțin mai multe publciații…

- Sanatatea zambetului tau este o necesitate! Cele mai multe afectiuni orale pot fi prevenite, ceea ce poate reduce durerea, suferinta si cheltuielile pentru ingrijirile de sanatate. Cu ce incepem? Cu un zambet frumos si sanatos. Un zambet aduce fericire in relatiile sociale, atat in familie cat si in…

- Casa Regala informeaza, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, ca starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat in ultimele doua saptamani, deși Majestatea Sa continua sa se afle intr-o situație ingrijoratoare de sanatate, iar medicii au transmis ca Principesa Moștenitoare Margareta se poate…

- Starea de sanatate a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii au administrat o medicație care sa ușureze somnul și respirația.

- Dupa o noapte în care a plouat torențial, miercuri, mai multe localitați din Grecia au fost lovite de inundații catastrofale chiar în apropiere de Atena. Cel puțin 10 oameni au murit, iar pagubele materiale sunt semnificative.

- Odata cu racirea vremii creste numarul infectiilor care afecteaza plamanii. Netratate la timp acestea pot duce la pneumonie. In fiecare an aproximativ 23 de mii de moldoveni ajung la medic cu simptome ale acestei maladii.Boala ii sperie cel mai mult pe parintii care au copii mici.

- ADVERTORIAL. „Rectificarea bugetara anunțata de Ministerul Finanțelor Publice pentru luna noiembrie nu satisface in niciun fel necesitațile de finanțare a Educației și a Culturii. Profesorii sunt primii care sufera, dar pierd și timișorenii, aceștia fiind lasați fara nicio speranța de finanțare a programului…

- Indragostitii trec si simt ca iubirea le este binecuvantata, cei cu tamplele albe privesc cu respect, iar bunicii si parintii le amintesc nepotilor si copiilor despre un mare poet national. Cert este ca nimeni nu ramane indiferent pe langa grupul statuar care i infatiseaza pe Mihai Eminescu 15 ianuarie…

- Regele Mihai se simte mai bine, anunta TVR, precizand ca informatia nu este comunicata oficial de Casa Regala.Potrivit corespondentului TVR in Elvetia, nu mai sunt motive de ingrijorare la resedinta regelui de la Aubonne. Citește și: Scandalul ia amploare in familia regala: Principesa…