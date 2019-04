Ce își doresc angajații de Paște şi ce prime vor să dea angajatorii ​Peste jumatate dintre angajatori (55%) vor acorda în acest an prime sau beneficii salariaților cu ocazia sarbatorilor de Paște, iar aproape jumatate dintre aceștia spun ca valoarea va fi de pâna la 150 de lei, arata un sondaj realizat de BestJobs. De asemenea, în circa 20% din cazuri, valoarea primelor va fi cuprinsa între 151 și 200 de lei, iar pentru restul de 30% va fi chiar mai mare de acest nivel.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre angajatori (55%) vor acorda in acest an prime sau beneficii salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste, iar aproape jumatate dintre acestia spun ca valoarea va fi de pana la 150 de lei, arata un sondaj realizat de platforma BestJobs si publicat marti.

- Peste jumatate dintre angajatori (55%) vor acorda in acest an prime sau beneficii salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste, iar aproape jumatate dintre acestia spun ca valoarea va fi de pana la 150 de lei, arata un sondaj realizat de BestJobs.

- Angajații de la stat, dar și cei din sectorul privat, cu excepția unor domenii precum comerțul sau serviciile publice vor avea liber pe 26 aprilie, cand pica Vinerea Mare. Urmeaza sambata, 27 aprilie, zi libera, apoi prima zi de Paște, duminica, 28 aprilie. Cum 29 aprilie este, de asemenea, declarata…

- Anunț de la ITM Argeș! Angajatorii au obligația sa va protejeze ochii și vederea. Angajatii care iși desfașoara activitatea exclusiv in locurile de munca care cuprind ecrane de vizualizare, cum ar fi monitorul unui computer, trebuie amenajate astfel incat sa ofere lucratorilor confort si libertate de…

- Penitenciarul Spital Poarta Alba organizeaza o licitatie pentru furnizarea de medicamente de uz uman. Astfel, conform licitatiapublica.ro, termenul limita pentru depunerea ofertelor este 4 februarie 2019, iar valoarea estimata a achizitiei se ridica la suma de 416.601,05 lei.Este vorba de o achizitie…

- Doi din cinci angajati romani iau in calcul schimbarea locului de munca in acest an, nemultumiti de situatia lor profesionala, iar 10% dintre acestia se gandesc sa isi caute de lucru in afara tarii, releva un sondaj realizat de una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania,…

- Doi din cinci angajați români se declara nemulțumiți de situația lor profesionala actuala și iau în calcul o schimbare de job anul acesta, iar unul din cinci se gândește chiar la o schimbare de cariera, considerând ca lucreaza în domeniul nepotrivit pentru el, arata un…