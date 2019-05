Sefii judetului au alocat aproximativ patru milioane de lei in acest an pentru reabilitarea, dotarea si modernizarea Spitalului Judetean de Urgenta “Tudor Vladimirescu”. Cosmin Popescu a semnat, joi, 2 mai, contractul privind proiectarea reabilitarii termoenergetice a unitații spitalicești. Președintele Consiliului Județean Gorj spune ca termenul de realizare este de 60 de zile. Cosmin Popescu vrea … Articolul Ce INVESTITII anunța SEFUL CJ Gorj pentru SJU Targu-Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .