Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a declarat, la Antena 3, ca nu a reușit sa ia legatura cu tatal sau și ca nimeni din familie nu a vorbit cu el. Ea a negat, in ciuda mai multor acuzații, ca ar fi fost implicata in traficul de ființe umane și a declarat ca Gheorghe Dinca nu a fost violent…

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit...

- In urma cu o saptamana, polițiștii intrau in casa lui Gheorghe Dinca. Trecusera doua zile de cand Alexandra a plecat de acasa, și mai bine de 19 ore de la ultimul ei apel disperat dupa ajutor.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) reiau astazi cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta…

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa…

- Tudorel Butoi, omul care a introdus in Romania, in premiera, sistemul poligraf in 1977, a vorbit amplu pentru realitatea.net, inainte ca Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor de la Caracal, sa fie supus detectorului de minciuni.

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost de acord sa fie testat cu aparatul poligraf, anunța Procurorul șef al DIICOT, Felix Banila.

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, va fi supus unui test poligraf, a anunțat, miercuri, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila.