- Un schimb de replici a avut loc joi intre presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, si Daniel Zamfir, membru al acestei comisii si propus a fi exclus din PNL, in cadrul intalnirii pe tema inflatiei organizata la Senat cu conducerea Bancii Nationale, la care a participat si…

- Daniel Zamfir va fi exclus din PNL. Conducerea partidului s-a reunit, miercuri, in ședința Biroului Executiv Național, un subiect pe agenda fiind sancționarea senatorului PNL. Acesta se afla intr-un conflict deschis cu partidul, iar la inceputul sesiunii parlamentare și-a pierduit și funcția de președinte…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, fost presedinte al Comisiei economice din Senat si initiatorul legii pentru plafonarea dobanzilor la creditele bancare, ar urma sa paraseasca formatiunea liberala pentru a se alatura grupului ALDE, au declarat surse politice pentru News.ro . In luna ianuarie a acestui an,…

- Comisia Naționala de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, ce va fi inființata potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern, va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Membrii ai aceluiași partid, senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir au schimbat replici acide pe Facebook. Conflictul a izbucnit de la divergențele de opinie cu privire la BNR. Florin Cițu a distribuit pe pagina lui de Facebook un articol despre hotararea judecatoreasca luata luni de Judecatoria…

- "Privesc cu uimire ca sa nu zic cu stupoare la o categorie de initiative legislative si incerc sa inteleg ce ii impinge si la ce, pe cei care le promoveaza. Cum ele vin din mai intreg esichierul politic as spune ca suferim de doua rele majore: Un rau este calitatea profesionalismului raportata la ceea…

- Publicarea minutelor sedintelor Consiliului de Administratie al Bancii Centrale reprezinta intotdeauna o sursa de informatii de prim rang cu privire la ceea ce se discuta la cel mai inalt nivel in BNR, lucru care, pana de curand, era pastrat cu maxima discretie. Asa aflam care sunt principalele ingrijorari…

- Lovitura dura pentru romanii cu credite! Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 februarie.Citeste si: Teodorovici TRANSEAZA situatia fostului ministru Misa: 'Astept…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…