- Mii de persoane au protestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban si a legii care modifica regimul orelor suplimentare, relateaza Reuters.

- Daca executivul comunitar se va pronunta impotriva deschiderii unei asemenea proceduri de infringement, atunci Ungaria se va adresa Curtii de Justitie a UE (CJUE), a declarat secretarul de stat ungar Pal Volner. Pentru Ungaria, interesele lucratorilor ungari sunt pe primul plan, iar guvernul de la…

- Comisia Europeana a decis, in 8 noiembrie, sa trimita scrisori de punere in intarziere Romaniei, Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, Slovaciei si Spaniei din cauza faptului ca aceste tari au transpus sau au pus in aplicare in mod incorect anumite cerinte ale Directivei privind eficienta energetica.

- Universitatea Central Europeana (CEU), finantata de investitorul si filantropul american de origine ungara George Soros, s-a plans joi ca este fortata de Guvernul de la Budapesta sa plece din Ungaria si a anuntat ca va deschide un campus pentru noii studenti la Viena, in cazul in care pana la 1 decembrie…