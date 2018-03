Ce inseamna viitorul pentru masinile inteligente?

Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am obisnuit sa cumparam cafea, cipsuri sau sandvisuri de la vendomate, insa in China a aparut primul astfel de aparat care vinde masini. Noul Super Test-Drive Center este rezultatul unui parteneriat intre Ford si Alibaba, oferind clientilor posibilitatea de a testa masini sau chiar de a le cumpara…

- Ideea care a stat la baza organizarii unui semimaraton, competitie sportiva care supune concurentii unui efort atat fizic, cat si psihic deosebit, s-a nascut din asocierea alergatorilor concurenti cu cea a efortului unui copil, fara resurse financiare si materiale pentru a putea merge la scoala. Prima…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe podul de la intrare in Navodari. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc din cauza poleiului. Doua masini au fost implicate in accident. Din fericire nimeni nu a fost ranit. Masinile avariate au fost ridicate de la locul accidentului de…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 propunerea PSD de a promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior."Inteleg ca ar trebui sa existe o lege antidefaimare. Daca exista defaimare, oare exista si faimare? A fost cineva…

- Taxa auto revine. Cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita cu un impozit progresiv platit de toti soferii, dupa model german. Masinile…

- Limba este in continua evolutie, iar asta priveste si regionalismele. Desi toti romanii vorbesc aceeasi limba si se pot intelege intre ei, unele regionalisme pot crea diferente destul de mari in ce priveste comunicarea verbala.

- Pantofii de Ardeleana, mașinile de spalat Albalux de la Cugir, mașinile de cusut Ileana, covoarele de la INCOV, caramida de Refractara și gențile Capris sunt doar cateva dintre marcile reprezentative ale județului Alba, din perioada comunista, care au pierdut lupta cu noua realitate economica de dupa…

- Mașinile sportive si zapada vor ramane mereu dușmani nemuritori, confruntandu-se unul impotriva celuilalt intr-o lupta veșnica pentru supremația pe timp de iarna. Insa tipul de tracțiune și un set corect de anvelope ii pot oferi șansa de a invinge.

- Un crossover a fost fotografiat pe o strada din Chisinau in timp ce rula cu niste placute deosebite, noi, care nu s-au mai vazut pana acum. Acestea se deosebesc de cele obisnuite prin mai multe caractere sub forma de litere si cifre.

- Justitia germana a deschis marti calea interzicerii circulatiei vehiculelor diesel in orase, in anumite conditii, o masura foarte dezbatuta in tara in care a vazut lumina zilei aceasta tehnologie.

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- Ultimele doua echipe care au decis sa-si prezinte in ultimele momente monoposturile pregatite pentru noul sezon competitional din Formula 1 sunt Force India și Toro Rosso. Evenimentele de prezentare au avut loc mai discret, direct pe circuitul din Barcelona unde de astazi vor demara primele teste pre-sezon.

- In fiecare an, unul dintre cele mai așteptate evenimente pentru impatimiții tehnologiilor este lansarea ultimului telefon inteligent de renume mondial. Știm cu toții scenele in care se pot vedea cozi interminabile, oameni care iși pun corturi pentru a fi primii la coada și indivizi care se cearta pe…

- Grupul informatic american poarta aceste negocieri pentru a se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule electrice ar putea provoca lipsuri in aprovizionarea cu cobalt, informeaza Bloomberg,…

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- Masinile hibride si electrice second hand reprezinta achizitii mai sigure pe piata second hand, fata de masinile pe benzina sau diesel, deoarece aceste masini sunt neatragatoare pentru samsari, iar sansele de a da peste un automobil cu kilometri dati inapoi sau cu avarii mari in istoric sunt mici, reiese…

- In municipiul Suceava au fost puse in functiune 28 de statii de incarcare a masinilor electrice. Acestea au fost instalate in cadrul unui proiect al municipalitatii cofinantat din fonduri elvetiene, proiect in valoare de 1,07 milioane de lei. Statiile de incarcare pot fi folosite gratuit, timp de cinci…

- Sub egida Fundației AlegRO Cea de-a cincea serie a sintezelor anuale editate de Agenția Independenta de Presa AMOS NEWS, dedicata evenimentelor de pe parcursul anului 2017 a fost tiparita la Tipografia ”SEMNE” sub egida Fundației AlegRO și va putea fi gasita in perioada urmatoare in librarii. Realizata…

- Per total, s-au inmatriculat in prima luna a acestui an 1.045 de vehicule, pe lista de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) figurand si 113 autoutilitare, noua autobuze, cinci semiremorci, doua remorci speciale si o autoutilitara speciala. Cele mai vechi masini…

- Montarea contoarelor inteligente pentru electricitate luase avant in ultima vreme. Insa acum Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a limitat numarul de smartmetere ce vor ajunge la consumatori in acest an. Mai exact, printr-un ordin publicat de curand in Monitorul…

- Șoferii care trimit mesaje la volan vor fi amendați, chiar daca mașinile lor sunt parcate. Cea mai inalta instanța din Franța a decis ca șoferii sa nu-și mai foloseasca telefoanele pentru a trimite mesajele nici atunci cand au mașinile oprite. Ei vor putea sa-și aprinda telefonul doar dupa ce parcheaza…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Polițiștii din județene Giurgiu, Suceava și Buzau au efectuat o prindere in flagrant delict și 13 percheziții domiciliare la persoane banuite ca, in perioada octombrie 2017 – februarie 2018, ar fi achiziționat și comercializat țigari provenite din contrabanda. Mașinile in care au fost gasite țigarile…

- Mihai Antonescu lucreaza in echipa Mercedes-Benz din faimoasa Silicon Valley (SUA) si are ca sarcina verificarea finala a implementarii sistemelor inteligente pe noile modele de masini ale companiei.

- In localitatea Lunca Banului, din județul Vaslui, un tanar a inființat in 2015 o firma de exploatari forestiere cu numele GeiPrest SRL, sperand ca mai tarziu sa-și extinda activitatea in domeniu. Aceasta poate fi apreciata ca o idee de afaceri profitabila pentru cei care dispun de venit, dar nu știu…

- Un tanar satmarean de doar 25 de ani, pe numele sau Ovidiu Pop, este ceea ce se poate numi o poveste perfecta de succes. Satmareanul fondatorul și deține firma de IT Ovilex Sofware, care una dintre cele mai mari companii de jocuri din Romania. Și a ridicat totul de la zero, din nimic. Mașinile au […]…

- axa auto sau noua taxa de poluare 2018 se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, iar valoarea maxima va fi de circa 200 de euro pe an. Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat…

- In primavara acestui an intra in vigoare serie de modificari la legislația privind inspecțiile tehnice periodice (ITP) ale autovehiculelor. Astfel, cele mai importante modificari vor fi cele legate de condițiile in care mașinile vor putea trece de inspecție și regimul sancțiunilor, acestea urmand…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- Razie in Floresti. Amenzi de peste 5.000 lei Politistii din Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor si Cetatii, pentru prevenirea traversarilor neregulamentare, conducerii sub influenta bauturilor alcoolice si a depasirii vitezei legale. Pentru depistarea soferilor care depasesc…

- Daca va doriti sa va luati la un moment dat o masina noua, avem o veste buna. Anul acesta am putea sa ne cumparam autoturisme care se conduc singure. Masinile autonome sunt la un pas sa devina...

- Tanara militanta pakistaneza Malala Yousafzai a facut joi apel la femei "sa schimbe lumea" prin ele insele, fara a astepta sprijinul barbatilor, in cadrul unei conferinte la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP. "Nu vom cere barbatilor sa schimbe lumea, o vom face noi insene", a spus Malala,…

- Deja vu la Poliția Locala Timișoara. In aprilie 2017, instituția intra in atenția presei naționale dupa ce agenții acesteia l-au amendat cu 900 de lei pe timișoreanul Corneliu Vaida, pentru ca acesta postase poze cu doua mașini ale Poliției Locale parcate ilegal in fața sediului instituției, imaginile…

- Jandarmii montani clujeni au fost sesizati in legatura cu soferii care au intrat, duminica, cu masinile pe partia Baisoara din Cluj, dar au ajuns prea tarziu pentru a-i amenda. Legea prevede amenzi usturatoare pentru astfel de incidente.

- N-a renunțat și a trait 90 de ani! Winston Churchill a fost numit cel mai mare britanic din istorie. Winston Churchill nu s-a evidentiat printr-o conditie fizica buna, sau o sanatate buna – dar, cu toate acestea, el a implinit 90 de ani, iar declarațiile sale: „Ia-mi trabucul – și iti voi declara razboi!“…

- Iarna si-a intrat in drepturi, iar soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu cauciucuri de iarna. Pana acum nu au fost date amenzi, insa polițiștii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor. De asemenea, niciun șofer nu trebuie sa iasa in trafic daca mașina sa nu este…

- Jurnalul, unul dintre cele mai citite ziare quality din Romania, da astazi startul unui concurs de nota 10, cu premii in valoare de 32.690 de lei.Tot ce trebuie sa faci este sa te abonezi pana pe...

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Mașinile negre au fost practic interzise in Turkmenistan. Dupa cum anunța Radio Europa Libera, incepand cu 1 ianuarie 2018, poliția din Asgabat, capitala tarii, a inceput fara niciun motiv sa opreasca toate masinile de culoare neagra, iar cele vopsite in aceleasi culori, dar parcate dupa reguli, sunt…

- Cu o luna in urma, Libertatea a aratat ca o mașina a plecat cu numere false din curtea RAR Voluntari . Sesizarea noastra catre Guvern și Ministerul de Interne a ramas fara raspuns. Facem acum dovada cum un numar de inmatriculare este plimbat de la o mașina la alta, intr-o hora a evaziunii fiscale care…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily. Analiza efectuata asupra cauzelor…

- CALCULATOR TAXA AUTO 2018 - "Se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul. Noua taxa auto se va aplica in functie de gradul de poluare al autovehicului. Exemplu: masinile cu norma de poluare Euro 1 sau Non Euro vor plati o taxa anuala mare, estimata la 200 euro/an. Masinile cu norma…

- Fotocredit: Auto-TestDrive Mașinile electrice și hibrid au reprezentat mai bine de jumatate din totalul vanzarilor de automobile din Norvegia in 2017, statul scandinav devenind astfel prima țara unde modelele electrificate depașesc mașinile diesel sau pe benzina in preferințele clienților. Conform…

- In luna martie a anului trecut, primarul Timișoarei anunța ca se va ridica, pentru un anumit interval, interdicția de parcare exclusiva in zona Palatului Dicasterial. „Pe locurile libere in parcarea din fața palatului va putea parca oricine, dupa ora 20 și in weekend. Lumea vine la…

- Așadar, inainte de a lua numele soțului, adica Grecu, așa cum a chemat-o 20 de ani, pe jurnalista o chema Iosifescu, adica numele de fata. Amintim ca miercuri seara, la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea, Dana Grecu a precizat ca a avut parte de o schimbare importanta in viața. "Daca…

- Samsarii de masini au inventat o noua metoda de a repune pe drum masinile accidentate grav, ajunse paguba totala. Este vorba de repararea acestora cu piese de schimb rezultate din demontarea unor modele identice aduse la comanda din Occident, dupa inselarea unor firme de inchirieri. Practic, masinile,…

- Se schimba regulile ITP-ului, din 2018. La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unui act normativ care a aparut recent in Monitorul Oficial. Astfel ca, autovehiculele vor putea trece de inspecție…