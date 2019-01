Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Val Valcu ii da replica lui Victor Ciutacu dupa ce realizatorul Romania TV a comentat, ironic, faptul ca europarlamentarii romani se aflau la restaurant in momentul atacului armat care a avut loc marti seara, la Strasbourg. In anii '90, principala problema a diplomatiei romanesti…

- Anual, aproape 12.000 de oameni se imbolnavesc de tuberculoza in Romania. Conducem in felul acesta in topul negru al Europei. Tratamentul este uneori lung si de doi sau trei ani. Ceea ce inseamna ca numarul bolnavilor de TBC in acest moment poate fi de doua sau de trei ori mai mare de atat. In timp…

- La 32 de ani, Alexandru Craciun este considerat unul dintre cei mai talentati chefi din Marea Britanie. Anul trecut, resaturantul lui a fost desemnat restaurantul anului in Londra. Fostul sau mentor l-a luat partener in afacerile sale, iar acum, impreuna, cladesc un imperiu culinar pe trei continente.…

- Flavius Buzila, solistul trupei Hara, și promotorul proiectului ”100 pentru România”, spune ca nu a fost greu sa adune pe scena numele ”grele” ale rock -ului românesc din ultimii 40 de ani. Flavius a gândit turneul național…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat marti ca pentru Romania urmeaza sase luni grele odata cu preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie, si a solicitat sprijinul Academiei Romane pentru a "demonstra lumii intregi ca noi, romanii, contam nu numai pe harta…

- Se implinesc 143 de ani de la nasterea Reginei Maria, simbolul Unirii si al Romaniei Mari. Putini stiu ca, pe langa rolul important pe care l-a avut in Primul Razboi Mondial, suverana Romaniei Mari a fost si un bun diplomat.

- De 5 ani le spune zilnic prietenilor de pe rețelele de socializare: „Și nu uitați sa zambiți!” De 5 ani le spune 20 de bancuri, zilnic. Ca sa le faca zilele mai frumoase. Numele actualului director al Trupei Arcadia, actorul Sebastian Lupu, e sinonim cu faptele bune. E convins ca oamenii fac minuni.…

- O educatoare din Alba a reusit sa puna un sat anonim din Apuseni pe harta educatiei din Romania. Copiii invata dupa metoda Montessori, care pune accent pe dezvoltarea abilitatilor si explorare senzoriala. La Gura Rosiei, in judetul Alba, copiii invata dupa metoda Montessori, fac experimente si descopera…