Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta ajungerea la un consens privind Brexitul, precizand ca acordul inseamna "garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie". "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii…

- Victor Negrescu, fost ministru, susține ca daca acordul pentru Brexit cu UE va fi aprobat, romanii vor avea aceleași drepturi ca pana acum."Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garanții ferme pentru romanii din Marea Britanie.…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Lira sterlina s-a apreciat cu 0,5 puncte procentuale fata de dolar…

- Un acord intre Marea Britanie și Uniunea Europeana privind Brexitul este gata in proportie de 95 la suta. Anunțul a fost facut de premierul de la Londra Theresa May, in timpul unor discuții in parlamentul britanic.

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…