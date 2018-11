Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul Central Park. El a inceput sa se simta rau in timpul spetacolului.Medicii l-au resuscitat și l-au dus…

- Nicolae Dica a adoptat o atitudine ofensiva la conferința de presa inaintea meciului cu Voluntari. Tehnicianul FCSB a explicat de ce nu a plecat dupa declarațiile date la finalul meciului de la Craiova și are un mesaj pentru antrenorii care ii pandesc postul. "Am vazut ca s-au facut multe speculatii…

- Mai mulți craioveni nu iși pot primi mașinile Logan, unele achitate integral, din cauza unui defect din fabricație, respectiv airbagul de la șofer s-ar declanșa automat fara ca mașina sa fie implicata in vreun impact. Dealerul din Craiova spune ca ...

- U Craiova a remizat pe teren propriu, scor 1-1 impotriva celor de la Hermannstadt, echipa ce a intrerupt seria de cinci infrangeri consecutive in Liga 1. Sibienii au deschis scorul prin Blanaru in minutul 7, iar oltenii au egalat prin Koljic inainte de pauza, dupa ce acesta a...

- Mirko Pigliacelli a fost internat de urgența la Craiova, dupa ce portarul formației pregatite de Devis Mangia a consumat fructe de mare care i-au provocat stari de voma permanente. Goalkeeperul italian a suferit...

- FC U Craiova 1948, formația lui Adrian Mititelu, a fost eliminata miercuri in turul II al Cupei Romaniei de CSM Slatina, scor 0-2. Suporterii alb-albaștrilor au reacționat dur in urma eliminarii din Cupa, avand in vedere ca sperau sa avanseze cat mai mult in competiție pentru a ajunge sa se dueleze…