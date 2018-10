Ce inseamna jobul ideal in 2018 Angajatori de TOP revine in Timisoara, pe 19-20 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri si promite sa aduca Jobul ideal mai aproape de cei care sunt in cautarea unui loc de munca.



Cel mai mare targ de cariera, Angajatori de TOP Timisoara, reuneste in aceasta toamna peste 3000 de oportunitati de cariera si 70 de companii, dintre care cei mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in Inginerie si Productie, IT, Retail, Automotive, Servicii si BPO, FMCG.



Cu o traditie de 12 ani pe piata din Romania, Angajatori de TOP este un eveniment de referinta pentru piata de resurse… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

