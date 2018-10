Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Rihanna si-a incurajat fanii sa se inscrie pe listele electorale, in vederea alegerilor legislative partiale, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite, potrivit AFP.Starul din Barbados, rezident american care nu are insa drept de vot, a publicat un mesaj pe contul de Instagram,…

- Simona Halep i-a transmis, marti, un mesaj antrenorului ei, australianul Darren Cahill, care implineste 53 de ani, potrivit News.ro. "La multi ani! Sunt foarte fericita sa te am in echipa mea si alaturi de mine in aceasta frumoasa calatorie", a scris Halep pe Instagram.

- Ce inseamna mai exact ca Versace va fi cumparat de Michael Kors Zilele trecute a aparut zvonul ca renumita casa de moda Versace ar urma sa fie achizitionata de Michael Kors cu 2 miliarde de dolari. Desi inca neconfirmata informatia, multi s-au gandit deja ca tranzactia ar insemna sfarsitul casi detinuta…

- Selena Gomez ii spune totul „surorii mai mari” Taylor Swift. Cantareața in varsta de 26 de ani se simte foarte norocoasa ca o are pe autoarea hit-ului ‘Look What You Made Me Do’ in viața sa. Intr-un video live pe Instagram, Selena a spus, potrivit contactmusic.com: „Cum este Taylor? Taylor este grozava.…

- Cantareata pop americana Demi Lovato, care a fost spitalizata de urgenta, pe 24 iulie, la Los Angeles, pentru o presupusa supradoza de droguri, le-a scris fanilor intr-un mesaj ca nu a depașit problema dependenței de substanțe interzise, dar ca lupta nu s-a incheiat, potrivit foxnews.com.Intr-un…

- Loredana Groza, mesaj emoționant pentru fiica ei. Elena a implinit de curand de 20 de ani și este o tanara frumoasa, de care mama ei este foarte mandra. Elena, fiica Loredanei Groza și a soțului ei, Andrei Boncea a implinit 20 de ani iar vedeta i-a transmis un mesaj prin intermediul social media, impartașind…

- Cantareata rap Cardi B, in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai proeminente figuri feminine ale genului, a anuntat ca a nascut o fetita, pe care o va boteza Kulture (news.ro).Artista a facut anuntul pe contul ei de Instagram, unde a publicat o fotografie in care apare insarcinata, nud,…