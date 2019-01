Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a protestat dur fața de atacurile unor lideri PSD la adresa reprezentantei CE la București, Angela Cristea. Comisia Europeana le cere politicienilor de la noi sa o trateze pe Angela Cristea cu același respect cu care este tratat la Bruxelles ambasadorul Romaniei. Scandalul a pornit…

- Sarutul sub vasc in noaptea de Anul Nou este una dintre cele mai vechi si mai frumoase traditii. In ultimul timp, insa, multi oameni, parca, au uitat de ea, astfel ca noi vrem sa va readucem in atentie semnficatia si importanta sarutului sub vasc.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a exprimat „dubii” privind capacitatea Romaniei de a detine Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag. „Dar cred ca Guvernul de la Bucuresti inca nu a inteles deplin ce inseamna prezidarea…

- Jandarmii din Dambovița au intervenit in masivul Bucegi pentru a scoate din nameți 11 turiști, printre care trei copii. Oamenii ramasesera cu mașinile blocate in zapada care, in anumite porțiuni, are și un metru. Salvatorii montani de la Postul Zanoaga au avut trei misiuni diferite, la ore diferite,…

- Ioana Maria Moldovan , prezentatoarea „Focus 18″ de la Prima TV, petrece primul Craciun ca mama și e tare curioasa cum va reacționa fiul ei de 11 luni, Andrei-Ioan, la vederea bradului impodobit. Ne-a marturisit ca sarbatorile o prind la Targu-Mureș și ne-a dezvaluit ce nostalgii are ea din vremea copilariei.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, la evenimentul "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape", organizat de reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, ca formatiunea pe care o conduce e pro-europeana, dar asta nu inseamna ca trebuie ignorate problemele UE.

- HOROOSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Marte va arunca intr-o lupta, intr-o actiune fara precedent, dar sunteti pusi sub test, deopotriva, scrie astrostar.ro. Testul poate fi unul moral, spiritual, ce tine de valori precum iubirea, prietenia, increderea, legea, demnitatea etc. Atata vreme cat Jupiter, planeta…

- Am votat astazi, devreme, la ora 9, in secția de votare din Sectorul 6 la care votez de fiecare data. Am votat pentru modificarea Constituției, pentru familia tradiționala, pentru protejarea mediului in care vor fi crescuți și educați copiii acestei țari, anunța deputatul PSD, Beatrice Tudor.…