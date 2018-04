Ce înseamnă dacă se formează spuma în timp ce fierbi carnea Cand pui carnea pe foc și apa incepe sa fiarba te grabești sa inlaturi spuma? Nu e nevoie sa faci asta mereu! Uite ce conține aceasta spuma. Spuma care se formeaza in apa atunci cand punem carnea la fiert reprezinta de fapt proteine supuse procesului de coagulare. Daca punem carnea la fiert in apa rece, atunci proteinele și sarurile minerale se dizolva in apa. Atunci cand adaugam carnea direct in apa clocotita, proteinele raman in carne. Daca vreți sa folosiți doar carnea, atunci o puteți pune direct in apa rece. Nu este nevoie sa inlaturați toata spuma, mai ales daca vreți o zeama delicioasa.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

