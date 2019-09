Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni o informare de disconfort termic și canicula in aproape toata țara. Pe parcursul zilei de luni, 01 iulie, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, local caniculara dupa-amiaza in Moldova, in zonele de campie din Crișana, Banat, Oltenia…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de canicula pentru ziua de astazi și pentru maine, valabila pentru toata tara. Incepand de marti dupa-amiaza, vremea va deveni instabila, iar furtunile se intorc. Pe parcursul zilei de astazi, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de disconfort termic și canicula. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade in mai multe regiuni ale țarii. Doua zile de foc in Romania. Temperaturile urca pana la 37 de grade in mai multe zone ale țarii. Caldura va persista timp de doua…

- Interval de valabilitate: 01 și 02 iulie – Fenomene vizate: disconfort termic, canicula Pe parcursul zilei de luni, 01 iulie, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, local caniculara dupa-amiaza in Moldova, in zonele de campie din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia, in sud-vestul și…

- Atentionare de cod galben de averse, vijelii si grindina Foto: Agerpres. Vremea instabila si astazi. Meteorologii au activat din nou, la prânz, o atentionare de cod galben de averse, vijelii si grindina, valabila pentru 37 de judete. Detalii are Oana Paduraru, de la Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi, vijelii si grindina in aproape toata tara pana miercuri noaptea la ora 23. De asemenea, este in vigoare o informare meteo pentru toata tara de manifestari de instabilitate atmosferica. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- Miercuri, pana la ora 23.00, sunt anuntate conditii de vreme rea pentru aproape toata tara, inclusiv judetul Alba, fiind Cod Galben de furtuna. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și local in Oltenia și Dobrogea vor fi perioade…

- "Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei si local in Oltenia si Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…