Ce înseamnă când visezi paianjeni? E de bine sau de rau? Trebuie sa recunoastem ca paianjenii pot fi inspaimantatori. Au 8 picioare, 4 perechi de ochi, isi lichefiaza prada, sunt infricosatori si comportamentul lor de pradator iti da fiori reci. Si, ca tot ce este neinteles, provoaca frica. In acest caz, de ce "capcana de vise" imita panza de paianjen? Creativitate



Cand visezi un paianjen poate insemna faptul ca trebuie sa-ti pui in valoare talentul artistic, creativitatea. Complot



Paianjenii sunt vanatori iscusiti. Ei tes o plasa lipicioasa si sensibila in care se prind victimele. Daca ii visezi, ei pot fi mesajul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

