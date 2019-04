Ce înseamnă amânarea BREXIT. Cele mai mari amenințări, lecție pentru România Brexitul s-a amanat pana in noiembrie. Ce inseamna asta? Raspunsurile cele mai simple și mai evidente sunt urmatoarele: Marea Britanie nu vrea sa paraseasca UE decat amiabil; in lipsa consensului, ea iși prelungește calitatea de membru a UE (evident cu acordul acesteia) pana la toamna. Lucrurile sunt cu mult mai complicate, insa. Decizia de a parasi UE pune Marii Britanii in prima instanța doua probleme majore: problema unitații sau a dezmembrarii și problema viabilitații economice sau a piețelor de schimb. La o a doua analiza mai apar altele doua: relația cu SUA și statutul global.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

